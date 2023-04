Voetballer Rai Vloet moet 2,5 jaar de cel in voor dodelijk ongeval op A4 bij Hoofddorp

Profvoetballer Rai Vloet kreeg van de rechtbank in Haarlem vandaag 2,5 jaar cel opgelegd voor het dodelijk ongeluk dat hij op 14 november 2021 op de A4 veroorzaakte, waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De 27-jarige voetballer had te veel gedronken en reed 203 kilometer per uur.

Middenvelder Rai Vloet (links) naast Fredrik Midtsjø - Orange Pictures

De straf valt lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie van 3,5 jaar cel. Boven op zijn celstraf krijgt Vloet een rijontzegging van vier jaar. De rechtbank weegt in het oordeel mee dat "de verdachte geen strafblad heeft, verantwoordelijkheid voor zijn handelen heeft genomen en berouw heeft getoond." Ook de impact die de grote media-aandacht op zijn voetbalcarrière heeft gehad, is in het vonnis meegenomen.

Terug van vakantie Het gezin Roos is in de nacht van het dodelijk ongeluk onderweg van Schiphol naar huis na een trip naar Tenerife. “Een onvergetelijke vakantie”, vertelde een emotionele moeder twee weken geleden in de rechtbank. Rond 01:10 uur gaat het vreselijk mis als de familie vlak na de Schipholtunnel op de A4 het pad kruist met profvoetballer Rai Vloet. De voetballer, die dan nog voor Heracles uitkomt, komt die avond samen met een vriend van een feestje in Amsterdam. Met een snelheid van 203 kilometer per uur rijdt hij de familie Vloet van de snelweg af, waar op dat moment een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur geldt.

NieuwsFoto.nl

Zelf heeft Vloet die avond niet door dat hij te hard rijdt en meer dan twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed heeft, namelijk 515 ugl. 220 ugl is het maximum. Dat verklaart hij althans in de rechtbank.

Autogordel Zijn advocaat mikte tijdens de zitting op vrijspraak door te stellen dat Gio zijn riem niet om had, maar "de rechtbank overweegt dat zelfs als het slachtoffer geen autogordel zou hebben gedragen tijdens de botsing, zijn overlijden als gevolg van het ongeval dat de verdachte heeft veroorzaakt aan Vloet kan worden toegerekend." Rai Vloet voetbalt momenteel op hoog niveau bij de Russische club FK Oeral. De ouders van Gio zijn bang dat hij zijn straf zal ontlopen door in Rusland te blijven. Nederland heeft daar namelijk geen uitleveringsverdrag mee. Vloet was vandaag niet bij de uitspraak aanwezig.