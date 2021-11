Profvoetballer opgepakt na ongeluk waarbij 4-jarige omkwam

Na de fatale aanrijding op de A4 ter hoogte van Hoofddorp afgelopen nacht is de 26-jarige voetballer Rai Vloet aangehouden, meldt de NOS. Hij is middenvelder bij Heracles. Bij het auto-ongeluk kwam een 4-jarig kind om het leven.

Naast Vloet is ook een 27-jarige man uit Veldhoven aangehouden. Volgens de politie zou het duo mogelijk onder invloed zijn geweest. Volgens een woordvoerder van de politie loopt het onderzoek en zit het duo nog vast.

Gezin naar het ziekenhuis

Afgelopen nacht rond 1.15 uur botsten twee auto's op elkaar op de A4 richting Den Haag. In de ene auto zat een gezin met twee kinderen. Het hele gezin is na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht, waar het 4-jarige jongetje aan zijn verwondingen overleed. In de andere auto zaten de twintigers, die beiden ongedeerd bleven.