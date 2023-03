OM eist 3,5 jaar cel tegen Rai Vloet voor ongeluk bij Schiphol waarbij Gio (4) omkwam

Profvoetballer Rai Vloert hoorde vandaag 3,5 jaar cel en een rijontzegging van vier jaar tegen zich eisen in de rechtbank van Haarlem. Het OM stelt hem volledig verantwoordelijk voor het ongeluk op 14 november 2021 op de A4, waarbij de vierjarige Gio Roos om het leven kwam. De voetballer had te veel gedronken en reed 203 kilometer per uur.

In de parkeergarage van Schiphol controleert zijn moeder voor vertrek nog even of Gio en zijn eenjarige zusje goed vastzitten in hun stoeltjes, waarna het gezin op weg ging naar hun huis in Zoetermeer. Rond 01:10 uur gaat het vreselijk mis als de familie vlak na de Schipholtunnel op de A4 het pad kruist met profvoetballer Rai Vloet.

Het gezin Roos is in de nacht van het dodelijk ongeluk onderweg van Schiphol naar huis na een trip naar Tenerife. “Een onvergetelijke vakantie”, vertelt een emotionele moeder vandaag in de rechtbank. Ze heeft de foto van Gio voor zich neergezet, zodat ook hij erbij is vandaag.

Vloet komt die avond samen met een vriend van een feestje in Amsterdam. Het feestje is wegens het overtreden van de corona-maatregelen vroegtijdig beëindigd, dus besluiten de vrienden verder te feesten in Rotterdam. Ze pakken de auto van Vloet. "Je beseft niet dat de alcohol die je hebt genuttigd al te veel is om te gaan rijden", verklaarde Vloet vandaag in de rechtbank.

Het is die nacht druk op de A4, maar dat weerhoudt Vloet er niet van om veel te hard te rijden. Meerder getuigen zien zijn witte Golf met een rotvaart langsrijden over de meest linkerbaan. Hij boort zijn auto vervolgens met 203 km/u in de grijze Golf van het gezin Roos, die rechts van hem rijdt. In zijn eigen beleving reed Vloet niet te hard. "Ik was bezig met de cruise control op het dashboard en heb het ongeluk niet zien gebeuren", verklaart hij. Op de snelweg gold op dat moment een maximumsnelheid van 130 kilometer per uur.

Uit onderzoek bleek dat Vloet meer dan twee keer te veel alcohol in zijn bloed had, namelijk 515 ugl. 220 ugl is het maximum.