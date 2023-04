Wat kan je eten van het wad?

De provincie wil dat in 2030 een kwart van alles wat we eten uit de eigen regio komt. Om dat voor elkaar te krijgen investeert Noord-Holland bijna drie miljoen euro. NH Nieuws kijkt in en serie van drie artikelen alvast wat er van nature te eten is in onze provincie. Het is 6.30 uur ochtends op Texel en wadloper Sabien Bosman zit gehurkt op het strand, bij een heel klein vlezig plantje. "Hier heb je hem, de zeepostelein. Hetzelfde als de winterpostelein, maar dan ziltig. Heel lekker." Deze plant is niet het enige eetbare op het Texels wad. Met laag water verzamel je hier een hele Noord-Hollandse maaltijd bij elkaar.

Sabien Bosman kent het wad van binnen en van buiten. Ze geeft er rondleidingen en weet wat je er wel kan eten en wat je beter kan laten staan. Daarnaast runt ze ook haar eigen cateringbedrijf, waar ze graag kookt met de Texelse planten, wieren en schelpdieren. Zoals lamsoor en zulte; twee zeeplanten die Bosman zo tussen de stenen vandaan plukt. "Allebei heerlijk in de salade." De plantjes zijn nog klein. Het seizoen is pas net begonnen: de meeste zeeplanten gaan echt bloeien in het voorjaar, net zoals op het land. Even verderop, in het water, liggen bergen met schelpdieren. Daar vinden we kokkels, mosselen, oesters en alikruikjes. Alikruiken zijn hele kleine slakjes, die zich vastmaken aan de stenen. Na het koken kan je met een naald de slak uit z'n huisje halen. De diertjes worden vooral in Zeeland veel gegeten, maar ook op het Texels wad stikt het ervan. Tekst gaat door onder de foto.

Sabien Bosman op het wad - NH Nieuws / Trix Pieterse

Zeewier De zeewieren van het Texels wad zijn niet alleen lekker, maar ook nog eens heel erg voedzaam. De provincie Noord-Holland werkt daarom aan een 'eitwit-transitie': de zeewieren en algen uit de zee bevatten zoveel eiwitten dat ze dierlijke producten goed kunnen vervangen. Klaas Timmermans, hoogleraar en onderzoeker bij het NIOZ (Netherlands Institute for Sea Research) doet onderzoek naar de vraag hoe we de belangrijke voedingsstoffen uit het wier kunnen halen. En dat is nodig, zegt Timmermans. "Want als we willen dat de aarde nog een tijd voort bestaat, moeten we dierlijk eten vervangen voor plantaardig eten, zoals zeewier." Tekst gaat door onder de video.

Zeekool, een prachtige eetbare kool die in het wild op 't Wad groeit - NH Nieuws

In de serie 'Eten in Noord Holland' zoeken we naar eten van Noord-Hollandse bodem. Voor de serie gaan we onder de grond, naar het wad en de lucht in. Wat groeit er in onze provincie, zonder dat we daar iets voor hoeven doen? De provincie Noord-Holland wil dat in 2030 een kwart van ons voedsel uit de regio komt en investeert de komende twee jaar 2.7 miljoen euro in lokaal voedsel. NH Nieuws maakte een rondje door de regio en onderzocht wat de natuur allemaal biedt.

Maar dat gaat nog niet zo makkelijk: "Zeewier heeft veel potentie, maar het kweken is ook ingewikkeld: wier heeft veel licht, voedingsstoffen en juiste stromingen nodig." Op Texel is Marc van Rijsselberghe zelf begonnen met het kweken van zeewier. Dit doet hij niet op zee, maar op land, in grote bassins met Texels zeewater. Van Rijsselberghe verkoopt zowel vers als gedroogde zeewier op zijn webshop en in de supermarkt. Naast wier, kweekt hij ook zeebanaan. Tekst gaat door onder de foto.

Zeewier op Texel - NH Nieuws / Trix Pieterse

Terug naar het wad. Bosman vindt al die wieren wel interessant, maar het gaat haar vandaag om iets anders. Na flink zoeken, vindt ze het dan toch. Haar lievelingsplant: De zeekool: "Ik heb niet overdreven, kijk eens hoe mooi." De beschermde plant is fel paars, en smaakt ook nog eens heel lekker. Dat laatste moeten we maar aannemen, want deze mag je niet plukken. Daar is de zeekool te bijzonder voor.