Dé oplossing tegen ganzenoverlast: Ellen legt uit hoe je ze klaarmaakt

De provincie wil dat in 2030 een kwart van alles wat we eten uit de eigen regio komt. Om dat voor elkaar te krijgen investeert Noord-Holland bijna drie miljoen euro. NH Nieuws kijkt in een serie van drie artikelen alvast wat er van nature te eten is in onze provincie. Voor deel 3 kijken we naar de lucht: de ganzen.

Op de roestvrije stalen tafels achterin het Amsterdamse restaurants De Witte Zwaan liggen vandaag geen kant en klare biefstukken, maar elf ganzen. De Noord-Hollandse ganzen zijn afgelopen week geschoten in Waterland en worden vandaag, onder leiding van Ellen Mookhoek, door twintig enthousiaste deelnemers gevild en uitgebeend.

De weilanden zitten vol met ganzen, maar het vlees is nauwelijks te koop in de supermarkt. Dat vindt Mookhoek jammer. “Er niks lekkerder dan een gekonfijt ganzenpootje.” Ze schiet al jaren haar eigen vlees en weet precies hoe je een gans moet villen, uitbenen en klaarmaken. Sinds kort geeft ze ook cursussen aan mensen die hetzelfde willen leren.

Mookhoek is jager en wildplukker. Ze eet alleen vlees dat ze zelf geschoten heeft. Vandaag wil ze andere mensen laten zien hoe het is om je eigen eten te bereiden, en dat ganzen – van borst tot hart - zeer geschikt zijn om op te eten.

De gans

Ganzenvlees is alleen niet goedkoop, en dat komt vooral doordat de schoonmaak een hele klus is. “Je moet er behoorlijk aan trekken", roept een van de deelnemers terwijl ze met twee handen de veren uit het lijf trekt. Met een mesje maakt de cursist een klein gaatje in de buik en trekt vanuit daar met twee handen het vel van de gans. Aan dit borstvlees zit het haasje; het lekkerste stukje van de gans.

Maar het is het wel waard, zegt de cursist, want ‘bij eten hoort ook dat je weet waar het vandaan komt. En dat is het mooie aan de gans: die komt gewoon uit Nederland’.

In Noord-Holland is het aantal ganzen de afgelopen jaren explosief gegroeid. In de zomer vliegen er zo'n 150.000 ganzen in onze provincie, en in de winter verdubbelt dat aantal nog. De dieren zorgen voor een hoop overlast; ze vliegen in de motoren van vliegtuigen en ze eten de akkers van de boeren leeg.

In 2019 veroorzaakten de ganzen in Noord-Holland voor vijf miljoen euro aan schade, in 2020 was dat bijna het dubbele.