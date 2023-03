Groen licht voor wooncomplexen Amstelveen, maar raad wil buurt aan tekentafel

Het startschot voor de ontwikkeling van vier wooncomplexen met in totaal duizend woningen aan de rand van de Amstelveense wijk Middenhoven is gegeven. De gemeenteraad maakt zich niet hard voor de wens van omwonenden om de maximale bouwhoogte te beperken, maar vraagt wel om hen bij de plannen te betrekken.

Dat bleek gisteravond tijdens de raadsvergadering, waar tientallen buurtbewoners in het publiek plaatsnamen. Een deel van hen bang dat de bedrijfspanden 'in hun achtertuin' zullen veranderen in enorme woontorens, omdat projectontwikkelaars maximaal tien verdiepingen de lucht in mogen bouwen. De complexen mogen wel maar één accent hebben dat zo hoog is. Blokkendozen zijn niet toegestaan.

'Vuurproef'

Toch schrokken omwonenden van de eerste schetsen van projectontwikkelaars Zadelhoff en MaarsenGroep en lieten van zich horen. Veel raadsleden leken daar oor naar te hebben en spraken gisteren uit dat de buurt moet worden betrokken bij de verdere planvorming. "Laten we de bewoners meenemen en ze bij de gebiedsvisie weer allemaal hier hebben, maar dat ze dan denken: 'het gaat eindelijk de goede kant op'", zei fractievoorzitter Patrick Adriaans van de SP bijvoorbeeld.