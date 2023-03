Kringloopwinkels met handen in haar door registratieplicht: "Ga er niet aan meedoen"

Nu vanaf 1 april van kringloopwinkels wordt verwacht dat ze al hun waar registreren, uitten de eigenaren massaal hun ongenoegen. Dit mag van hen niet gevraagd worden, vinden ze. Naast dat ze het zinloos vinden ('welke dief levert bij een kringloopwinkel nu zijn gestolen spullen in?'), zeggen ze ook dat het onnodig veel werk is. "Ik werk er absoluut niet aan mee", zegt Lex Gorsselink van kringloopwinkel Saartje in Wieringerwerf dan ook.

Het is al veel werk om alles te sorteren. En bij de elektronica komt nog dat moet worden gecontroleerd of de apparaten nog werken. Minnaard: "Het wordt ons al zo lastig gemaakt. Eerst al de afvaldiscussie waar we nog steeds mee bezig zijn. Maar we ervaren ook nog altijd de gevolgen van de coronacrisis. Zo zijn we nog de schulden die we toen hebben opgebouwd aan het wegwerken. En we hebben een tekort aan personeel. We moeten het hebben van vrijwilligers en die zijn heel moeilijk te vinden. Dan komt dit er ook nog bij."

Het is voor hen een helse klus om alle binnengebrachte spullen te registeren, zo vertelt Mandy Minnaard van Kringloop Hollands Kroon. "Per dag komen hier zo'n tien auto's vol met spullen die worden binnengebracht. Het gaat dan vooral om klein spullen, omdat we de grote spullen meestal zelf ophalen. Denk dan aan pannen, boeken, dvd's. Maar ook kleding en elektronica."

Het klinkt als een foute grap, maar dat is het niet. De registratieplicht, het Digitaal Opkopers Register (DOR), bedoeld om heling en witwassen tegen te gaan en al langer bestaand, wordt vanaf 1 april gehandhaafd. En vanaf die datum moeten de registraties ook digitaal worden bijgehouden, in plaats van op papier. Kringloopwinkels vallen ook onder deze regeling.

Ze weet niet goed wat ze er mee aan moet. "Ik denk dat ik maar contact ga opnemen met de burgemeester en de wethouder. Ik heb het gevoel dat we hier wel iets mee moeten doen. Als het zoveel moeite en tijd kost, brengen mensen hun spullen straks naar de stort in plaats van naar ons. En alleen al de verplichting om naar de legitimatie te vragen, is voor mij een reden om dit niet te willen. Alleen al daarom weiger ik hieraan mee te werken."

Lex Gorsselink van kringloopwinkel Saartje in Wieringerwerf is ondertussen duidelijk: "Ik ga er niet aan meedoen. Het is totaal onmogelijk om hier een oplossing voor te vinden. Elke dag komen hier vier tot vijf bussen vol met spullen aan de deur. Dat is niet te doen. Ik zou iemand moeten aannemen die er de hele dag mee bezig is. En het nut zie ik er ook niet van in."

Inkoopbon

Hij begrijpt dat de overheid wil voorkomen dat criminelen hun gestolen waar doorverkopen. Maar via een kringloopwinkel gebeurt dat niet, zegt hij. "Ik koop ook wel eens wat in, zo ben ik pas geleden nog in België en Spanje geweest. Maar dan maak ik netjes een inkoopbon. Hier worden vooral spullen gratis bij ons bezorgd. Welke dief levert nu zijn gestolen spullen in?"

Hoe dan ook: Lex gaat de spullen niet registreren. "Dat is godsonmogelijk voor mij om te doen. En als de handhaving bij me langs komt, zie ik wel weer waar het schip strandt."