Kringloopwinkels als 'stortplaats' voor grof huisvuil: "Wij draaien op voor de kosten"

Een bank met een gat, borden met mayonaise en mappen vol administratie; kringloopwinkels in Hollands Kroon krijgen steeds vaker onbruikbare spullen aangeboden. Dat is flink toegenomen sinds de gemeente burgers laat betalen voor het ophalen van grof huisvuil. "Het kan zo niet langer," zegt Mandy Minnaard van Kringloop Hollands Kroon. "We zijn afvalsorteerders geworden en draaien op voor de extra kosten." Ze wil zo snel mogelijk in gesprek met de gemeente Hollands Kroon.

Kapotte meubelen worden aangeboden of gewoon gedumpt - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

De gang van Kringloop Hollands Kroon in Anna Paulowna staat vol tassen en dozen met onbruikbare kleding, speelgoed en huisraad. Een compleet aangekoekte pan ligt bovenop. Mandy Minnaard van de kringloopwinkel wordt er moedeloos van: "We proberen zoveel mogelijk te recyclen. Waar we nog wat mee kunnen gaat de winkel in, maar we zijn de laatste tijd vooral bezig met sorteren van afval. Het is bijna een dagtaak geworden." 'Succes ermee' Minnaard noemt het schrikbarend wat voor 'troep' steeds vaker binnenkomt of gewoon bij de poort wordt gedumpt. "Bijna 80 procent kunnen we niet gebruiken. Ik krijg net een doos multomappen binnen met de volledige administratie van waarschijnlijk iemand die is overleden. In plaats van zelf sorteren, stopt de familie het in een doos en succes ermee."

Kringloop Hollands Kroon

Kringloopwinkels Twice in Hippolytushoef en Saartje in Wieringerwerf maken hetzelfde mee. Lex Gorsselink van Saartje: "Kijk maar bij de loods wat er allemaal staat; kapotte meubelen waar we niets meer mee kunnen. We krijgen ook potjes met suiker er nog in of zelfs geld. Ik ben geen heilige, maar een potje met geld gaat toch echt terug naar eigenaar." Bart Visser van Twice: "We halen veel spullen op bij mensen thuis en moeten geregeld in discussie met mensen om uit te leggen dat we toch echt niets kunnen met een bank met een gat erin." Bedelen Minnaard: "Er komen discussies bij het ophalen van spullen die we niet willen. Ik heb ook mensen in dienst die niet zo weerbaar zijn en geen 'nee' durven zeggen. Het heeft ons al ruim 3000 euro extra gekost om anders andermans afval weg te brengen of op te laten halen. We proberen dan toch maar zo nu en dan gebruik te maken van privé auto's die wat naar de stort rijden. Of we bedelen soms bij klanten om spullen van ons mee te nemen naar de stort."

Onverkoopbare spullen van kringloopwinkel Saartje gaan in de containers - NH Nieuws / Jurgen van den Bos

Kringloopketen Rataplan, met ook een vestiging in Wieringwerf, herkent het probleem. "Er wordt best wel eens wat opgehaald of gebracht wat we niet kunnen verkopen. Ons doel is dan om zo weinig mogelijk grof/restafval over te houden. Wat we dan nog wel overhouden brengen wij bij afvalbedrijf HVC. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met HVC.", aldus een woordvoerder. Rataplan is een stichting en mag restafval storten zonder extra kosten. Deze afspraken gelden niet voor de andere kringloopwinkels in de gemeente Hollands Kroon.

Bewuster "Onze wens is dat mensen zich bewuster worden van wat ze naar de kringloop brengen", aldus Mandy Minnaard van Kringloop Hollands Kroon. "De gemeente vragen we dat we ons afval niet via de weegbrug hoeven af te geven. Het zou al hartstikke veel schelen als we gewoon kunnen storten zonder extra kosten. We zijn nu een plaatsvervangende HVC. Het is niet leuk meer. Bovendien: Alles wat wij verkopen, hoeft de gemeente al niet meer naar de stortplaats in Schagen of Den Helder te brengen. Dat scheelt de gemeente ook afvalkosten." Het afvalprobleem van de kringloopwinkels in Holland Kroon heeft de aandacht van de gemeente. "We zijn in gesprek met deze winkels om te onderzoeken hoe groot dit probleem is en wat dan de beste oplossing is hiervoor," schrijft de gemeente in een reactie. "Ik ben bang dat we die oplossingen zelf mogen aandragen", verwacht Minnaard.