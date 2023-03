Coffeeshop Life II in Beverwijk weer open of niet: Vandaag valt het besluit

Het is een spannende dag voor Erdal Dür , eigenaar van coffeeshop Life II in Beverwijk. Vandaag besluit de Raad van State of zijn bezwaar tegen de beslissing van burgemeester Martijn Smit van Beverwijk om zijn coffeeshop aan de Zeestraat in Beverwijk te sluiten, gegrond is of niet. "Ik zit al een jaar thuis", vertelt D ü r.

In december 2020 moest de coffeeshop sluiten van de burgemeester, omdat coffeeshop niet meer zou voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in het coffeeshopbeleid van Beverwijk, en de exploitatievergunning zou worden gebruikt voor strafbare feiten, aldus een woordvoerder van de gemeente.

De coffeeshopeigenaar zou bijvoorbeeld 'stelselmatig onjuist aangifte gedaan hebben bij de Belastingdienst'. Dat bleek na een Bibob-toets die de gemeente eerder liet doen. Zo'n toets wordt gedaan door een overheidsinstantie om de integriteit van een bedrijf te onderzoeken. Maar volgens de advocaat van Dür, mr. Hülya Elmas, is dit rapport gebaseerd op informatie, gedeeld door de Belastingdienst, waartegen Dur in bezwaar is gegaan. Deze zaak heeft hij gewonnen. De informatie bleek onjuist.

Daarbij vindt Elmas ook dat de Belasting de informatie helemaal niet had mogen delen. "Sowieso mag je als overheid alleen informatie uitwisselen, zolang de wet jou dat toestaat en je aandacht hebt voor de bescherming van de burger. Als daar geen grondslag voor is, dan mag dat niet. Je kan niet zeggen ‘we hebben een AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vanuit de Europese wet’, terwijl je in de Hollandse polderpraktijk gewoon je goddelijke gang gaat, zonder grondslag en ondanks de AVG je werk toch doorzet."

Weer open

Als Dur de zaak wint, dan wil hij zo snel mogelijk weer open. “Ik ben onterecht dicht. Ik word voor alles uitgemaakt. Iedere keer zijn ze spijkers op laag water aan het zoeken. Ze hebben van alles en nog wat geprobeerd te vinden om mij te sluiten. Zelfs van 25 of 30 jaar terug.”

De burgemeester laat weten de uitspraak in spanning af te wachten. "Wij hebben een heel stevig dossier opgebouwd. Ik ga er vanuit dat het dossier zo sterk is, dat de coffeeshop gesloten blijft. En over de belastingdienst. Ook zonder die informatie zou ik evengoed overgegaan zijn tot sluiting. Er waren meerdere overwegingen voor mijn standpunt. Daar sta ik nog steeds achter."

Eerder in beroep

Tegen het besluit ging de coffeeshop eerder in beroep bij de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank oordeelde begin januari 2022 dat de burgemeester de vergunning had mogen intrekken. Om te voorkomen dat de coffeeshop meteen de deuren moest sluiten, vroeg de coffeeshop de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om het intrekkingsbesluit te schorsen. In maart 2022 oordeelde de voorzieningenrechter echter dat de coffeeshop de deuren moest sluiten, en wel per 31 maart 2022. In juni 2022 diende de exploitant een nieuw verzoek om voorlopige voorziening in, zodat hij zijn coffeeshop weer kon openen. Dat verzoek werd in juli 2022 afgewezen. De Raad van State doet vandaag definitief uitspraak in deze zaak.