Coffeeshop Life II moet deuren weer sluiten, gemeente Beverwijk wint rechtszaak

De horeca-exploitatievergunning en gedoogbeschikking van de coffeeshop worden ingetrokken. "De coffeeshop zal op korte termijn worden gesloten", meldt een woordvoerder van de gemeente. De coffeeshophouder kan ook weer tegen dit besluit in hoger beroep gaan.

Strafbare feiten

Op 16 juli sloot burgemeester Martijn Smit de coffeeshop omdat deze niet meer zou voldoen aan de voorwaarden die gesteld worden in het coffeeshopbeleid van Beverwijk, en de exploitatievergunning zou worden gebruikt voor strafbare feiten, aldus een woordvoerder van de gemeente. De eigenaar van coffeeshop ging hiertegen in beroep en opende de deuren weer.

Nu coffeeshop Life II gesloten is heeft Beverwijk nog drie coffeeshops. Dit is het maximaal aantal coffeeshops dat is toegestaan binnen het Coffeeshopbeleid van de gemeente. Er is dus geen ruimte voor een nieuwe coffeeshop.