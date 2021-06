Eigenaar coffeeshop Life II wist nog niks over sluiting: "Ik heb nog geen brief gehad"

Coffeeshop Life II aan de Zeestraat in Beverwijk moet op 16 juli sluiten. Dat heeft burgemeester Martijn Smit vandaag besloten. Erdal Dur, de eigenaar van de zaak, wist vanmiddag nog van niets. "Ik heb nog geen brief in handen gehad."

De coffeeshop voldoet niet meer aan de voorwaarden die gesteld worden in het coffeeshopbeleid van Beverwijk, en de exploitatievergunning zou worden gebruikt voor strafbare feiten, aldus een woordvoerder.

De coffeeshopeigenaar zou bijvoorbeeld 'stelselmatig onjuist aangifte gedaan hebben bij de Belastingdienst'. Dat bleek na een Bibib-toets die de gemeente eerder liet doen. Zo'n toets moet helpen bepalen of er misbruik gemaakt wordt van diensten van een gemeente.

Met de uitslag van die toets in handen, wilde de burgemeester Life II al in januari sluiten. Na bezwaar van Dur oordeelde de rechter dat de coffeeshop open mocht blijven, totdat de burgemeester zich opnieuw over de kwestie gebogen had.

'Ik hoor het voor het eerst'

De burgemeester komt nu weer tot het oordeel dat de coffeeshop binnen zes weken moet sluiten. De vergunning en gedoogverklaring van de coffeeshop worden ingetrokken. Dur kan nog eens tegen het besluit in beroep gaan.

Hoewel het besluit niet uit het niets komt, is de shop-eigenaar verbaasd. "Ik hoor het nu voor het eerst", meldt hij. "Ik denk dat ik het besluit aan ga vechten, maar ik ga eerst met mijn advocaat praten."

Als Life II verdwijnt, zijn er nog drie coffeeshops in Beverwijk. Volgens het coffeeshopbeleid van Beverwijk is dat dan nog het maximaal toegestane aantal.