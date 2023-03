Verlost van het mondkapje: aantal agressieve passagiers op Schiphol neemt weer af

Het aantal agressieve passagiers aan boord van vluchten op Schiphol is het afgelopen jaar sterk afgenomen. Dat meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar jaarlijkse rapport de Staat van Schiphol. In 2022 gingen iets minder dan 750 reizigers door het lint in het vliegtuig. In 2021, toen mondkapjes nog verplicht waren, waren dat er ruim 880.

Agressietraining bij Transavia - NH Nieuws / Doron Sajet

Volgens de ILT is de afname van het aantal doorgedraaide passagiers te danken aan het opheffen van de coronamaatregelen, begin 2022. Twee jaar lang moesten reizigers zowel op Schiphol als in het vliegtuig een mondkapje op. Voor sommige passagiers ging die maatregel te ver en lieten dat tijdens de vlucht blijken door de bemanning of medereizigers te lijf te gaan. Luchtvaartmaatschappijen en de politiek vragen al jaren om een strengere aanpak om overlastgevers aan boord af te schrikken. Zo wordt er gepleit voor een zwarte lijst van amokmakers die onderling door vliegmaatschappijen gedeeld kan worden, om ze het vliegen onmogelijk te maken. Hufters Vanwege privacyregels is dat delen nu nog niet mogelijk, maar inmiddels mogen KLM en Transavia wel al gegevens van dergelijke hufters met elkaar uitwisselen, omdat Transavia onder de KLM-groep valt. Overmeesteren Luchtvaartmaatschappijen geven ieder jaar agressietrainingen, om zo hun cabine- en cockpitpersoneel weerbaarder te maken. Terugslaan wordt niet aangeleerd, maar overmeesteren en in de boeien slaan wordt wel geoefend. Afgelopen weekend keerde een KLM-vlucht op weg naar Canada terug naar Schiphol, met aan boord een doorgeslagen passagier. Hij werd opgewacht en aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Chaos op Schiphol De ILT houdt niet bij hoeveel reizigers zich al voor het instappen op Schiphol misdragen, maar kreeg wel signalen dat het aantal driftkikkers in de vertrekhal toenam. Dat was mede te wijten aan het personeelstekort bij de beveiligingsbedrijven, en de daarop volgende chaos. Voor sommigen werd de stress en de angst om een vlucht te missen te veel. Toch heeft dat niet geleid tot een toename van het aantal meldingen bij de ILT over passagiers die aan boord van het vliegtuig de orde verstoorden.