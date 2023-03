Passagier KLM-vlucht door het lint bij IJsland, toestel vliegt uren terug naar Schiphol

Een agressieve passagier aan boord van een KLM-vlucht naar de Canadese stad Calgary, is door de bemanning in de boeien geslagen. De Boeing 777-200 was ter hoogte van IJsland, maar is teruggekeerd naar Schiphol. Daar is het toestel rond 18.00 uur geland.

Een Boeing 777-200 van KLM op Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet

Het is volgens woordvoerders van de Koninklijke Marechaussee en KLM nog niet duidelijk op wie de agressieve passagier het aan boord had gemunt. Wel was de situatie dermate ernstig dat de man overmeesterd werd en aan zijn stoel geboeid moest worden. De marechaussee wachtte de vlucht op Schiphol bij de gate op en is aan boord gegaan om de passagier in te rekenen.

