Jonah Kahn (51) en zijn zoon Ivan (15) actief op NK tafeltennis: "Maken niet veel vaders mee"

Tijdens het NK tafeltennis afgelopen weekend deden Jonah Kahn (51) en zijn zoon Ivan Kahn (15) mee. De Amsterdammers konden elkaar treffen in de halve finale, maar Jonah strandde in de tweede ronde en Ivan in de kwartfinale. "Ik speel liever niet tegen mijn vader", aldus Ivan.

Logischerwijs kwam Ivan al op jonge leeftijd in aanraking met tafeltennis. "Toen ik twee of drie was hadden mijn vader en moeder bij de IKEA zo'n plank gekocht. Die hadden ze op de keukentafel geplakt. Netje erop en toen gingen wij spelen", vertelt Ivan.

Aan de keukentafel is tafeltennis dus regelmatig het gespreksonderwerp bij de familie Kahn. Daar is niet iedereen blij mee. "Aan de eettafel gaat het op een gegeven moment alleen maar over tafeltennis. Daar wordt mijn zus dan helemaal gek van", aldus een lachende Ivan.

Oudjes vs. jonkies

Tijdens het NK was Jonah Kahn niet de enige vijftiger die van de partij was. Ook de 51-jarige Trinko Keen deed mee. Vorig jaar werd Keen nog Nederlands kampioen, maar dit weekend strandde hij in de halve finales. "De jeugd is nog niet sterk genoeg om het onmogelijk te maken dat vijftigers meedoen aan het NK. In andere landen zie je dat niet. Dat is wel een teken aan de wand", aldus Jonah Kahn.

NH Sport was zondag aanwezig in Zwolle en volgde Jonah en Ivan tijdens de laatste dag van het NK.