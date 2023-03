189 wikkels met vermoedelijk cocaïne aangetroffen, 33-jarige Hilversummer aangehouden

Tijdens een ondermijningsactie van de politie is donderdag een flinke lading drugs aangetroffen, vermoedelijk gaat het om cocaïne. Een 33-jarige Hilversummer is aangehouden. Dat meldt de politie Gooi- en Vechtstreek.

Bij de controle werden er in een auto in Loosdrecht 19 wikkels gevonden, met daarin vermoedelijk cocaïne. Dat laat de politie weten. De auto is in beslag genomen. De bestuurder, een 33-jarige Hilversummer, is aangehouden.

Het huis van de verdachte werd hierna onder leiding van de Rechter Commissaris doorzocht. Daar vond de politie onder andere nog eens 170 wikkels met vermoedelijk cocaïne erin, ruim 4.000 euro contact geld, een taser en een boksbeugel.