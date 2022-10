Politie kamt recreatiegebied Muiderberg uit en vindt drugslab in zeecontainer

In een zeecontainer in een recreatiegebied in Muiderberg is donderdag een drugslab gevonden. Ook werden er wietplanten, hennepafval en een luchtdrukwapen in beslag genomen.

Dit werd allemaal gevonden tijdens een actie van de politie, gemeente Gooise Meren en de omgevingsdienst.

Ook vonden zij grondstoffen voor het maken van synthetische drugs. In de zeecontainer was apparatuur aanwezig om hier drugs van te maken. De politie doet verder onderzoek naar wat er gevonden is en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Op het terrein bleek ook een 53-jarige man illegaal te wonen in een recreatiewoning. Bij de overheid was bekend dat hij in het buitenland zou wonen. In Nederland heeft hij nog een openstaande celstraf en openstaande boetes. Hij is aangehouden. Volgens de gemeente probeerde hij op deze manier onder de radar te blijven.