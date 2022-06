Anderhalf miljoen euro gevonden bij arrestatie van verdachte Bussumse drugshandelaar

Een 24-jarige Bussumer is dinsdag in de Utrechtse gemeente Lopikerkapel in de boeien geslagen. De politie verdenkt de man van handel in verdovende middelen en witwassen. Tijdens drie huiszoekingen, die hoorden bij de aanhouding van de Bussumer, is onder meer 1,4 miljoen euro cash gevonden.

De Bussumse verdachte kwam mede door anonieme meldingen bij de politie op de radar. Bij dit onderzoek heeft de politie gebruik gemaakt van gekraakte telefoonberichten. Zo blijkt uit de chatgeschiedenis van de 24-jarige dat hij zich vermoedelijk heeft beziggehouden met het kopen, verkopen en mogelijk leveren van diverse soorten (hard)drugs.

Twee dagen geleden leidde dit tot zijn arrestatie. Agenten hielden de man aan in een woning in Lopikerkapel. Tevens doorzocht de politie een woning in Bussum, Hilversum en in de Utrechtse plaats. De opbrengst was fors.

Rolex

Naast het vele contante geld hebben de agenten voor ruim 134.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Verder hebben de agenten nog eens twee auto’s en twee Rolex-horloges in beslag genomen.

De gekraakte telefoonberichten in dit onderzoek komen voort uit internationale crypto-onderzoeken, zo laat de politie weten. De opbrengsten hiervan hebben sinds 2020 geleid tot meerdere aanhoudingen in Nederland. Een aantal van deze verdachten is al veroordeeld tot een celstraf.