De vastenmaand ramadan zal dit jaar voor veel Turken in Beverwijk in het teken staan van de aardbeving van afgelopen februari in Turkije. Dat zeggen meerdere gelovigen tegenover NH. "Het zal een rustige ramadan zijn. Geld wat we niet uitgeven aan het eten sturen we in ieder geval op naar Turkije," zegt een Turkse moslima.