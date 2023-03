Nog één keer samen met buurtgenoten eten, voordat het vasten voor de ramadan begint

Het begin van de ramadan wordt in Haarlem traditioneel het weekend ervoor al ingeluid. Voor de negende keer gaan de moslims, die vanaf donderdag een maand lang gaan vasten, nog één keer samen met hun buren eten.

De ramadan begint dit jaar woensdag bij zonsondergang zo rond 19.00 uur. Vanaf donderdag wordt er overdag niet meer gegeten om zo discipline, uithoudingsvermogen en zelfbeheersing te leren. Het geeft de gelovigen ook een groot gevoel van saamhorigheid en verbondenheid met arme en hongerige mensen.

Maar voor de moslims in Nederland betekent dat ook een compleet ander dag- en nachtritme dan hun Hollandse buurtgenoten. Die gaan niet pas 's avonds laat nog eens een grote maaltijd nuttigen, vertelt Mohamed Mounji van Stichting Samen Haarlem, dat samen met Stichting Jongeren in Beweging en Stichting Steps to Succes 150 buurtgenoten gisteravond trakteerde op het pre-ramadandiner.

