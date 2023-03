Drie maanden na dood pup werken dierenartsen aan nieuw spoedsysteem

De dood van een jonge pup en de daaropvolgende petitie om spoedeisende hulp voor huisdieren in de Noordkop te realiseren, krijgt nu een vervolg: dierenartsen in de regio werken aan nieuw regionaal spoedsysteem. Dat laat de gemeente Den Helder weten. Het gaat om een centrale dierenartsenpost, van waaruit spoeddiensten worden opgepakt. "Op die manier zou zowel telefonisch spoedadvies gegeven worden als spoeddiensten door dierenartsen roulerend kunnen worden waargenomen", aldus de gemeente.

Het onderzoek van de gemeente Den Helder werd gedaan naar aanleiding van een handtekeningenactie van de Dierenambulance nadat in december een puppy door het ontbreken van noodhulp overleed op weg naar de dierenarts in Amsterdam.

Het baasje van de pup plaatste een bericht op Facebook, waarna veel mensen verontwaardigd reageerden of aangaven dat ze hetzelfde hadden meegemaakt. De dierenambulance Noord-Holland Noord startte een handtekeningenactie en stapte hiermee naar de gemeente.

Niet verantwoordelijk

Een woordvoerder liet destijds weten dat het probleem niet de verantwoordelijkheid is van de gemeente, maar startte toch een onderzoek. Het college van Den Helder benadrukt ook nu het tekort aan dierenartsen niet te kunnen oplossen, maar de inzet van de dierenartsen wel enorm te waarderen.

"Het regelen van voldoende dierenartsen en hun beschikbaarheid voor avond- en weekenddiensten valt niet onder de gemeentelijke taken", zegt de gemeente. "Dierenartsen hebben hierin hun eigen verantwoordelijkheid. We denken wel graag mee bij de ideeën voor regionale samenwerking. Waar mogelijk of gewenst ondersteunen of faciliteren wij en wij blijven de ontwikkelingen monitoren."

Oplossing

Het college laat nu weten dat de dierenartsen in Den Helder samen met buurgemeenten Hollands Kroon en Schagen op zoek zijn naar een oplossing voor noodgevallen: "Voor die gevallen werken de Helderse dierenartsen momenteel in een continu proces en in overleg met de dierenartsen uit onze buurgemeenten aan de ontwikkeling van een nieuw, regionaal format voor spoeddiensten in de vorm van regionale samenwerking vanuit een centrale dierenartsenpost. Op die manier zou zowel telefonisch spoedadvies gegeven worden als spoeddiensten door dierenartsen roulerend kunnen worden waargenomen."