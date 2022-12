Al 3.000 handtekeningen voor petitie spoedeisende hulp voor huisdieren in de Noordkop

Nadat vorige week voor de zoveelste keer bekend werd dat een puppy overleed op weg naar de spoedarts in Amsterdam, was voor Karen van Beest van Dierenambulance Noord-Holland Noord de maat vol. Ze startte een petitie voor spoedeisende hulp voor huisdieren in Den Helder en Schagen. De petitie is inmiddels 3.000 keer ondertekend.

Pixabay

Aanleiding was een bericht in de Helderse Facebookgroep 'Je bent Jutter als…', waar een baasje van een Berner Sennenpup schreef dat haar hondje stikte op weg naar de spoedhulp. Geen enkele dierenarts in de regio was 's nachts bereikbaar, dus moest ze met de pup naar Amsterdam, op anderhalf uur rijden van Den Helder. De reacties stroomden binnen van baasjes met vergelijkbare verhalen. Voor Van Beest van de dierenambulance was het de aanleiding om de petitie te starten. Want zelfs de dierenambulance weet vaak niet waar ze heen moeten met een dier in nood. Bij vijfduizend handtekeningen gaat Van Beest de petitie overhandigen aan de gemeente. "Ik probeer een afspraak te krijgen met de wethouder verantwoordelijk voor dierenwelzijn."