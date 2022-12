Puppy in nood sterft onderweg naar Amsterdam, geen spoedarts in Den Helder te vinden

Wie in Den Helder 's nachts of in het weekend naar de dierenarts moet, is steeds vaker aangewezen op Amsterdam. Dat is te ver voor een spoedgeval: een 8 maanden oude pup overlijdt in de auto op weg naar Amsterdam. Door anafylactische schok, blijkt later. “Ik durf geen huisdier meer te nemen”, schrijft het baasje van de pup in een Facebookpost. Een petitie is binnen twee dagen ruim 700 keer ondertekend.

Voor Karen van Beest was de overleden pup de druppel. Ze is penningmeester bij Dierenambulance Den Helder en Hollands Kroon en startte de petitie . "Ik werd er zo boos over. Het zal je huisdier maar zijn." De dierenambulance, die geheel wordt beheerd door vrijwilligers, weet ook steeds vaker niet waar ze terecht kunnen met spoedgevallen.

Moet er niet wat aan gedaan worden? vraagt ook het baasje van de pup zich af in de Facebookpost. De vele reacties onder haar bericht suggereren van wel.

Er bestaat vooral veel verwarring over de vraag waar baasjes heen kunnen met hun huisdieren. Dat merkt ook de dierenambulance. Van Beest: "We hangen nu soms een half uur aan de lijn voor we weten of we met een dier ergens terecht kunnen. Het zou fijn zijn als ze tenminste aan de dierenambulance laten weten als ze gesloten zijn, dat we niet voor een gesloten deur staan."

In de reacties onder de Facebookpost wordt ook besproken waar nog 's nachts een spoeddierenarts te vinden is. Niet in Den Helder – dat staat voorop. De eerstvolgende optie die gesuggereerd wordt is Dierenartsenpraktijk Schagen. De reacties hierover spreken elkaar tegen: sommigen zeggen dat deze praktijk voor iedereen bereikbaar is, 24/7; anderen zeggen dat dit alleen het geval is voor ingeschreven klanten van de praktijk. Een laatste groep verklaart dat zelfs klanten er nu 's nachts een antwoordapparaat te horen krijgen. Ook zij moeten vanaf 23.00 naar Amsterdam.

