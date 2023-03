Waar komt het nieuwe Hoornse Skatepark? Initiatiefnemers halen meningen op

Het heeft even op zich laten wachten, maar eindelijk zit er schot in de zaak van het Hoornse Skatepark. Tieners Tony, Roos en Tycho wonnen met hun idee in 2021 de Hoornse initiatievenmarkt. Deze week gaat bureau De Wijde Blik, samen met de tieners, op pad om meningen op te halen in het Julianapark.

Tieners Tony, Roos en Tycho zagen het helemaal zitten: een nieuw en groter skatepark vlakbij de Hoornse binnenstad. "Ik had dit niet verwacht", vertelt een trotse Tycho eerder al aan NH Nieuws en WEEFF. Anderhalf jaar later is het eindelijk zover. Door middel van een online enquête en straatgesprekken worden er ideeën opgedaan voor de inrichting van het skatepark. De skate-community mag hun wensen vertellen aan bureau De Wijde Blik, zij regelen het proces voor de gemeente Hoorn. Ook de parkbezoekers mogen hun mening geven over de locatie van het skatepark. De ligging van het huidige skatepark is te dicht bij een appartementencomplex. Er moet dus een nieuwe locatie voor het skatepark worden gezocht.

Zoveel mogelijk input Bureau De Wijde Blik wil door middel van de enquêtes te weten komen hoe verschillende doelgroepen het skatepark voor zich zien. De skate-community en bezoekers van het park kunnen aangeven wat zij de beste locatie vinden voor het skatepark. Hierbij kan worden gekozen uit drie verschillende plekken in het Julianapark. Ook kan er worden aangegeven hoe de aankleding van het skatepark er volgens de mensen uit zou moeten zien. Hierbij wordt rekening gehouden met interessante mogelijkheden voor de bezoeker die niet komt skaten. Natuurlijk krijgen de drie tieners ook de mogelijkheid om hun visie te delen. "Het ophalen van de input gaat via een online enquête plaatsvinden, in combinatie met straatgesprekken en overleg met de werkgroep skate, waar de initiatiefnemers in zitten", vertelt Claudia Moerland van bureau de Wijde Blik. In totaal zullen zij deze week twee keer in het park aanwezig zijn om meningen te peilen.

De uitslag De uitslag van het onderzoek wordt rond april of mei gedeeld. De raad zal als eerste een blik werpen op de uitkomst van het onderzoek. Het doel is om aan het begin van de zomer een definitief besluit te nemen over de locatie van het skatepark. De realisatie hiervan staat in 2024 op de planning.