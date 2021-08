Hoorn zoekt ideeën om een nog mooiere stad te worden

De gemeente Hoorn organiseert in september en oktober voor de tweede keer de Hoornse Initiatievenmarkt in samenwerking met stadscommunity Voor Een Mooie Stad. Iedereen kan een idee voor een mooiere stad insturen en de initiatieven die als beste uit de bus komen, worden ook echt gerealiseerd.

In 2019 organiseerde de gemeente voor het eerst de Hoornse Initiatievenmarkt. Volgens Marieke van Leeuwen, woordvoerder van gemeente Hoorn, waren er vorige keer veel ideeën. 61 inwoners stuurden een plan in, waaruit drie winnaars werden geselecteerd: Verlichting in het Julianapark, fitnesstoestellen op het toekomstige stadsstrand en vrijwilligers die graffiti gaan verwijderen.

“Gemeenteraad wil dat mensen met goede ideeën makkelijker de weg naar ons weten te vinden. Dus meldt het idee aan, dan kijken we of het van de grond kan komen. Het moet dan wel om concrete, eigen initiatieven gaan”, vertelt Van Leeuwen. De ingestuurde ideeën worden wel vooraf door de gemeente getoetst op haalbaarheid. Is het idee haalbaar, dan mag het gepresenteerd worden aan raadsleden, collegeleden en algemeen publiek op de initiatievenmarkt op 13 oktober.

Voor Een Mooie Stad

De initiatievenmarkt is in samenwerking met stadscommunity Voor Een Mooie Stad, een platform waar iedereen met een idee voor een mooie stad dit kan presenteren in de digitale etalage. 'Voor een mooie stad’ is opgericht in 2016 door Paul van Kuik en Rob Bennis, twee inwoners uit Hoorn in nauwe samenwerking met de Gemeente Hoorn en een aantal belangrijke maatschappelijke organisaties.

"Onze missie is om het starten van initiatieven makkelijker te maken. We hebben een mooi netwerk aan vrijwilligers opgebouwd - die we 'stadsmakers' noemen - en ondernemers die bereid zijn zich in te zetten", vertelde Bennis eerder al aan NH Nieuws.

Stadsfavoriet

Die initiatieven komen op een lijst online, waar mensen op hun favoriete plan kunnen stemmen. Het plan met de meeste stemmen wint als stadsfavoriet en ook de raad wijst nog een plan aan als winnaar. Die twee ideeën worden sowieso uitgevoerd. Van Leeuwen: “Maar soms komen er ideeën binnen die passen binnen wat we al doen. Die pakken we dan toch op via de reguliere lijnen. Zo kunnen mensen iets betekenen voor hun stad.” Op 28 oktober is de feestelijke bekendmaking van de winnende initiatieven die uitgevoerd gaan worden.