Volendammer Joey Veerman vervangt Frenkie de Jong en Ajacied Steven Bergwijn haakt geblesseerd af

Op de eerste dag van de interlandperiode hebben er al wat wisselingen plaatsgevonden in het kamp van het Nederlands Elftal. Joey Veerman is toegevoegd aan het gezelschap van bondscoach Ronald Koeman. De Volendammer in dienst van PSV vervangt de geblesseerde Frenkie de Jong. Verder vervangt Donyell Malen Steven Bergwijn. De Ajacied is niet fit uit de strijd tegen Feyenoord gekomen.

Joey Veerman scoorde de openingstreffer voor PSV tegen AS Monaco - Orange Pictures

"Dit is een flinke streep door de rekening, omdat het een belangrijke speler is." Trapt Ronald Koeman de persconferentie af in Zeist over de afmelding van Frenkie de Jong. De voormalig Ajacied kreeg als speler van FC Barcelona een 'tikje' in El Clasico tegen Real Madrid. Deze aderlating voor Oranje betekent wel het debuut voor Joey Veerman. De Volendamse spelverdeler maakte nog niet eerder deel uit van de Nederlands Elftal. Tekst loopt door onder de tweet.

Malen Opvallend is dat Donyell Malen is opgeroepen, want de aanvaller uit Wieringen maakte geen deel uit van de voorselectie. "Op het moment bij het bekendmaken van de voorselectie speelde Malen niet en nu de laatste twee wedstrijden wel weer." Is de verklaring van de bondscoach. Malen viel dit weekend op met Borussia Dortmund. In de wedstrijd tegen FC Köln (6-1) scoorde hij en gaf hij een assist. De laatste keer dat Malen voor Oranje uitkwam was een jaar geleden. Eind maart 2022 in de oefenwedstrijd tegen Duitsland. Het Nederlands Elftal gaat een nieuwe periode in. Met de net aangestelde bondscoach Koeman start Oranje de EK-kwalificatie. Vrijdag staat de wedstrijd tegen Frankrijk op het programma en volgende week maandag is Gibraltar de tegenstander.