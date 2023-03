Opening Lelystad Airport verder onder druk door monsterzege BBB

De grote verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging (BBB) van afgelopen woensdag kan ervoor zorgen dat de opening van Lelystad Airport niet doorgaat. BBB is tegen de opening van het vliegveld en de partij krijgt een grote stem krijgen in zowel de provincie als de Eerste Kamer. Uit onder meer het verkiezingsprogramma wordt volgens omroep Flevoland duidelijk dat BBB vanuit de provincie de druk op Den Haag zal opvoeren en zich in de Eerste Kamer zal uitspreken tegen opening van Lelystad Airport.

Dit zou slecht nieuws zijn voor Schiphol. Het vliegveld in Lelystad moet de nationale luchthaven gaan ontlasten door vakantievluchten over te nemen. De opening van 'Lelystad' is tot volgend jaar uitgesteld omdat niet aan eisen voor stikstof, fijnstof en geluidsoverlast kan worden voldaan.

Lelystad Airport is nu nog een luchthaven die uitsluitend is bedoeld voor de kleine luchtvaart, zoals lesvluchten en sportvliegers. De infrastructuur van het vliegveld is al jaren gereed voor vakantievluchten: de landingsbaan is verlengd, de verkeerstoren is verhoogd en bemand met luchtverkeersleiders en er staat een complete terminal met parkeerplekken voor drie vliegtuigen van het formaat Boeing 737 of Airbus A320.

'Huizen of teruggeven aan landbouw'

Maar dan komt er opeens een grote nieuwkomer in de politiek die erg tegen openstelling is. BBB Flevoland schrijft in haar verkiezingsprogramma dat het vliegveld niet open moet voor vakantievluchten. "Er kunnen op het terrein beter huizen gebouwd worden of de grond moet teruggegeven worden aan de landbouw. Omdat de regering zichzelf allerlei stikstofopgaven en klimaatdoelstellingen heeft opgelegd, moet er toch minder worden gevlogen en is Lelystad overbodig als vliegveld", zegt BBB.

Na de monsterzege van BBB komt de vraag naar boven wat voor gevolgen dat zou kunnen hebben voor grote vraagstukken. De opening van Lelystad Airport is één van die kwesties. Want al is de opening van het vliegveld voor vakantievluchten al vaak uitgesteld, het is nog steeds wel de bedoeling dat het open gaat.

Besluit komt uit Den Haag

De provincie en de gemeente Lelystad zijn altijd grote voorstander geweest van het vliegveld. Maar zij zijn uiteindelijk niet degenen die het beslissen. Dat besluit ligt bij het kabinet en de Tweede Kamer.

Net als in andere provincies werd BBB de grootste partij in Flevoland en dat betekent dat de partij in het college van Gedeputeerde Staten kan komen. Vanuit de provincie kan druk worden uitgeoefend op het kabinet en op Tweede Kamerleden. Zij moeten het zogenoemde Luchtvaartbesluit goedkeuren, waardoor Lelystad Airport na jaren uitstel open kan.

Senatoren

Dit Luchtvaartbesluit is geen wet en zal daarna dus niet meer ter goedkeuring door de Eerste Kamer gaan. Maar toch komt het wél op de agenda van de Eerste Kamer te staan. Het komt niet zo heel vaak voor, maar de senatoren mogen zich hier in een motie over uitspreken.

En in die Eerste Kamer zal qua zetels een grote verschuiving plaatsvinden, want BBB zal daar 16 of 17 plekken gaan innemen. Samen met de combinatie GroenLinks-PvdA met 15 zetels en een aantal kleine partijen, zorgt dit voor een meerderheid van tegenstanders van opening van het Flevolandse vliegveld.

Duidelijk signaal

Met die motie kunnen de senatoren zich dus uitspreken tegen het openen van Lelystad Airport. De minister kan zo'n motie van de Eerste Kamer naast zich neerleggen, maar het wordt wel heel erg lastig om zo'n duidelijk signaal te negeren.

Ook kan de opening in de Eerste Kamer nog op een andere manier op weerstand stuiten. Want er zullen de komende tijd verschillende stikstofwetten aan de senatoren worden voorgelegd. Deze kunnen wél direct door de Eerste Kamer worden tegengehouden. En al zal Lelystad Airport niet direct in die wetten vermeld staan, het kan wel zijn dat het vliegveld, als uitvloeisel daarvan, niet open zal kunnen voor vakantievluchten.