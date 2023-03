Etalage ingeramd en onderbroeken gejat bij Alkmaarse winkel: "Ik sta helemaal te trillen"

Bij een kledingwinkel aan de Laat in Alkmaar is vannacht een zogenoemde snelkraak gepleegd. Op nog een onbekende manier is de etalage ingeslagen. De nog voortvluchtige dader(s) namen 'wat ondergoed' mee. De eigenaresse reageert aangeslagen.

Ze vertelt dat de schade aan haar winkel tientallen malen groter is dan de waarde van de paar gestolen onderbroeken. "Ze hebben de deur ingeslagen en we zien hem op de camera naar binnen en naar buiten gaan." De alarmcentrale belde de vrouw wakker.

"Toen stond de buurman al buiten. Ze hebben onderbroeken meegenomen. Die zijn 40 euro per stuk. Alles zit onder het glas." Op de vraag of ze geschrokken is reageert ze: "Ja, ik sta helemaal te trillen. We proberen de verzekering te bellen, maar dat is 's nachts ook lastig."

Agenten laten vannacht aan de videograaf weten dat er in de omgeving is gezocht naar de dader, maar die nog niet is opgepakt. In de winkel heeft de politie enkele sporen veilig gesteld en meegenomen voor onderzoek.

Het is de tweede keer in korte tijd dat er bij een kledingwinkel in de binnenstad van Alkmaar met grof geweld is ingebroken. In december reed een auto een zaak aan het Ritsevoort binnen. Daar namen de daders dure designerkleding mee. Daar is voor zover bekend nog niemand voor opgepakt.