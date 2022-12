Alkmaarse moderetailer strijdvaardig na ramkraak: "Geschrokken, niet gebroken"

De modewinkel van Ton Köster werd begin deze maand getroffen door een ramkraak in het centrum van Alkmaar . Dieven jatten voor 40.000 euro aan dure merkkleding en jassen. Inmiddels zijn hij en de medewerkers van de schrik bekomen. Sterker nog, ze tonen zich strijdvaardig getuige de tekst op het grote spandoek aan de gevel: 'The best revenge is massive success. We are open!'.

De kledingwinkel aan de Ritsevoort in Alkmaar was in de nacht van 6 december doelwit van een ramkraak, die zijn sporen groots achterliet. Een gestolen witte BMW reed tijdens de kraak dwars door het rolluik van de kledingzaak heen en zorgde voor veel schade. "Het was een puinhoop, we hebben inmiddels ons best gedaan het weer toonbaar te maken", vertelt Ton Köster, die zijn winkel langzaam weer nieuw leven inblaast.

Aan de buitenkant van de winkel hangt sinds kort een opvallend doek met een duidelijke boodschap. "Deze uitspraak vonden wij wel passend en we willen aan de mensen duidelijk maken dat we gewoon open zijn. We gaan gewoon door!"

In onderstaande video vertelt Ton Köster hoe hij nu terugkijkt op de ramkraak begin deze maand. Tekst gaat verder.