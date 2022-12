"40.000 euro aan dure kleding gejat", Alkmaarders geschrokken door ramkraak met gestolen auto

De eigenaar van de getroffen winkel, Ton Köster, denkt dat er 40.000 euro aan kleding is gestolen tijdens de ramkraak vannacht. "Vooral dure merken, dure jassen. Ze weten wat ik verkoop." Twee weken geleden is er namelijk ook al ingebroken bij zijn zaak in het Alkmaarse centrum: ze hadden de beveiliging opgeschroefd. De schrik zit er goed in.

"Jeetje, wat een puinhoop", aldus een voorbijganger op het Ritsevoort. Alkmaar begint tot leven te komen. Een paar uur eerder, rond drieën, is een witte BMW de binnenstad ingereden. Eerst gaat hij voorbij het pand. Dat is te zien op beveiligingsbeelden. De bestuurder gaat achteruit, maar geeft dan gas en rijdt volop de zaak binnen. Glasgerinkel van de pui maakte buurtbewoners 'abrupt' wakker. "Ik heb een kleine, dus ik ben sowieso wel constant alert. Eerst dacht ik dat het de glasbak was", aldus een man die schuin boven de winkel woont. "Toen ik door kreeg dat dit niet het geval was, heb ik gelijk de politie gebeld. Die kwamen toen ook heel snel." Gestolen auto De auto waarmee de ramkraak is gepleegd is in oktober al gestolen, weet eigenaar Köster aan NH Nieuws te melden. "Er ligt nog een kinderwagen achterin. Er zat ook een Poolse kentekenplaat op, die met tiewraps was vastgemaakt. Schijnt dat ze dat doen omdat de camera's in de stad de gestolen auto anders herkennen."

"Tienduizenden euro's aan merkkleding", schat Köster de buit van de daders. "Maar ook de schade aan het pand. Misschien wel 60.000 euro. Maar ik koop niet elke dag een nieuwe pui." De daders zijn dus nog niet gepakt, meldt de politie. Daarom wordt getuigen gevraagd zich te melden. Er zijn wel camerabeelden veiliggesteld. Die kan je later vandaag zien bij NH Nieuws. Het is dus de tweede keer in korte tijd dat er bij de winkel is ingebroken. 'Wisten dat er nog meer hing' "De eerste keer, een week of twee geleden, hebben ze de deur naast de pui binnengebroken. Ook toen is kleding meegenomen. We hadden net alles opgeruimd. En ook de maatregelen aangescherpt. Misschien wisten ze dat er nog meer hing", aldus de eigenaar daarover.

Een dame die naar de schade van de ramkraak kijkt noemt het 'een chaos' en 'extreem brutaal'. Ook vindt ze het sneu voor de ondernemer. "Zeker in deze dure tijden." Haar zoon woont in de buurt van de zaak en dat vindt ze geen leuke gedachte. "Dat voelt onveilig. Wat kan er nog meer gebeuren? Ik heb te doen met de mensen hier." Later vandaag een uitgebreid interview met de eigenaar van de getroffen winkel, die in 2021 op sociale media als doelwit werd genoemd van geplande coronarellen. "Broer, Koster, ik ga kankerveel dingen pakken", werd toen in chats besproken. Daarop heeft de eigenaar zijn winkel die avonden met een container beveiligd.

