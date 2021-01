Winkelier voorbereid op plunderaars: "Ze hebben het op mij gemunt"

In de twintig jaar dat Köster een kledingzaak in Alkmaar runt, heeft hij dit nog nooit meegemaakt. Zijn telefoon stond gisteren roodgloeiend. Klanten en kennissen die hem wilden waarschuwen voor het naderende onheil. In de groeps-chat 'Zet 072 op de kaart' wordt, naast de Jumbo op de Paardenmarkt, zijn winkel nadrukkelijk genoemd als plek om te plunderen. "Belangrijkste is wel die koster- 50 man is genoeg". "Neem hamers mee allemaal, neem alles mee man", zo staat te lezen.

Het komt volgens de winkelier waarschijnlijk door de kleding die hij verkoopt. "We hebben een aantal merken waar het die gasten om te doen is. Dat is ook de reden dat ze het op mij gemunt hebben. Het heeft ook niets met de ontevredenheid over de coronacrisis te maken. We hebben het in deze tijd al niet zo makkelijk dus dat is niet leuk."