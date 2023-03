Schooldirecteur waarschuwt voor personeelsproblemen door betaald parkeren

Al vier jaar puzzelt schooldirecteur Peggy Kraakman met een paar parkeervergunningen om het personeel van parkeerplekken te voorzien in een Haarlemse woonwijk waar al betaald parkeren is ingevoerd. "Door personeelskrapte komen steeds meer medewerkers van buiten de stad en dus met de auto", constateert Kraakman. Deze maand wil de gemeente een beslissing nemen over het invoeren van dit parkeerbeleid in elf andere woonwijken. "Maar hier heeft nog niemand aan gedacht."

Joyce Hammelink werkt al 14,5 jaar als medewerker van kinderdagverblijf Op Stoom in Haarlem, dat een onderdeel is van het IKC De Argonauten in het Garenkokerskwartier. Door ruimtegebrek en betaalbaarheid van woningen zag ze zich genoodzaakt met haar gezin naar Beverwijk te verhuizen. Voor haar is het van wezenlijk belang dat ze met de auto naar haar werk kan. "Ik moet mijn kinderen 's ochtends op tijd wegbrengen en 's avonds weer ophalen."

En met minder mensen kan directeur Kraakman niet toe, omdat de GGD strenge regels hanteert voor het aantal medewerkers per aantal kinderen. "Straks moeten wij hier bij De Argonauten een groep van de kinderopvang sluiten, omdat we geen mensen meer krijgen."

''We vragen steeds vaker aan ouders of we hun bezoekersregeling mogen gebruiken. Het voelt net alsof we aan het bedelen zijn"

Met drie parkeervergunningen die de gemeente heeft toegekend aan de school, redt ze het niet. "En dus vragen we steeds vaker aan ouders of we hun bezoekersregeling mogen gebruiken. Dus dan nemen we die uren bij hen af, zodat ons personeel voor twintig cent per uur kan parkeren."

Schaamte

Het is een lapmiddel, waar Peggy en Joyce zich eigenlijk een beetje voor schamen. "Het voelt gênant", zegt de kinderopvangmedewerker. "Het is net alsof we aan het bedelen zijn", vindt de schooldirecteur.

Peggy Kraakman zou het liefst zien dat de gemeente haar school zes of zeven parkeervergunningen toekent. Daarvoor is tot twee keer toe bezwaar ingediend. "Beide keren kregen we nul op het rekest, omdat uit een verkeersonderzoek zou blijken dat er een tekort aan plaatsen is rondom de school." Maar overdag is er genoeg plek, omdat de wijkbewoners dan juist weg zijn met hun auto. Lege parkeerplekken waarvan twee pal voor de ingang van de school op een maandagmiddag bewijzen het.