Storm raasde over Noord-Holland: 1 dode, treinuitval en problemen op de weg

De storm die vanmiddag door de provincie raasde heeft voor flink wat problemen gezorgd. In Amsterdam is een man om het leven gekomen, de NS kampt nog steeds met meerdere problemen op het spoor en daarnaast zijn er wegen versperd geraakt nadat er bomen en een vrachtwagen waren omgewaaid.

Het KNMI heeft voor de hele provincie code geel afgegeven. Er zijn zware windstoten tot 100 kilometer per uur gemeten.

Man overleden in Amsterdam

Aan de Buikslotermeerdijk in Amsterdam-Noord is een man overleden nadat hij werd geraakt door een naar beneden gevallen tak, die door de harde wind was losgekomen. De man lag in een tent die hij in de berm langs de weg had opgezet, meldt een woordvoerder van de politie. De man was al overleden toen hulpdiensten arriveerde.

Schiphol grotendeels dicht

Het vliegverkeer op Schiphol heeft veel last gehad van de harde zuidwestenwind. Alleen de Schiphol-Oostbaan was beschikbaar voor landende vliegtuigen. De wind was te hard om vliegverkeer op de overige vijf banen van Schiphol te laten landen. Veel vliegtuigen moesten daarom wachtrondjes vliegen boven Zuid-Holland, Flevoland en de Noordzee.

Omgewaaide vrachtwagen

Op de Markerwaardweg in Zwaagdijk-Oost zijn vanmiddag twee bedrijfswagens met elkaar in botsing gekomen. De harde wind is hier vermoedelijk de oorzaak van geweest. Eerder vandaag belandde een andere bedrijfsbus op z'n kant, op de Houterweg tussen Venhuizen en Hem.

Het stormachtige weer heeft ook in Haarlemmermeer schade gemaakt: zo belandde in Halfweg een bestelbus in de Ringvaart en vloog op de A9 een bakwagen over de vangrail.