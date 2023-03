Harde wind zorgt voor ongelukken: twee bedrijfswagens botsen in Zwaagdijk-Oost

Op de Markerwaardweg zijn vanmiddag twee bedrijfswagens met elkaar in botsing gekomen. De harde wind is hier vermoedelijk de oorzaak van geweest. Eerder vandaag belandde een andere bedrijfsbus op z'n kant, op de Houterweg tussen Venhuizen en Hem. In de hele provincie heeft het KNMI code geel afgegeven vanwege windstoten.

Even voor half twee vanmiddag werd er melding gemaakt van een ongeluk met twee voertuigen op de Markerwaardweg, ter hoogte van Zwaagdijk-Oost. Een politiewoordvoerder vertelt aan WEEFF/NH Nieuws dat het nog niet precies duidelijk is waarom het ongeluk heeft kunnen gebeuren, maar vermoedelijk heeft de harde wind er een rol in gespeeld.

Nadat de twee bedrijfswagens met elkaar in botsing kwamen, belandden zij beide tegen de bomen langs de Markerwaardweg. Een van de voertuigen kwam frontaal met een boom in aanraking, waardoor het voertuig zwaar beschadigd raakte. Bij beide voertuigen kwamen onderdelen los, die door de wind op de parallelweg werden geblazen. Hierdoor is deze weg ook enige tijd afgesloten.

De politie kon geen informatie geven over de bestuurders van beide voertuigen. Een ooggetuige laat weten dat één persoon voor controle naar het ziekenhuis is meegenomen. De Markerwaardweg en parallelweg zijn beide afgesloten, om de twee voertuigen te kunnen bergen. Volgens de politiewoordvoerder is een tweede bergingswagen onderweg.

Bedrijfswagen omgewaaid

Eerder vanmiddag belandde een bedrijfswagen op z'n kant op de Houterweg tussen Venhuizen en Hem. Volgens het NHD werd de wagen gegrepen door de wind, en belandde op het fietspad naast de weg. De bestuurder van de bedrijfswagen bleef ongedeerd.