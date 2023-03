Inhaalverbod op Houtribdijk vanwege zware windstoten, maximaal 70 kilometer per uur

In de hele provincie Noord-Holland is code geel afgekondigd. Het onstuimige weer zorgt voor zware windstoten uit het zuidwesten, die snelheden kunnen bereiken van ruim 75 kilometer per uur. Volgens het KNMI lopen deze snelheden aan het begin van de middag op. Dan zijn windstoten van 100 kilometer per uur mogelijk.

