Wind blaast bakwagen over vangrail A9 en bestelbus de Ringvaart in

Het stormachtige weer heeft ook in Haarlemmermeer schade gemaakt: zo belandde in Halfweg een bestelbus in de Ringvaart en vloog op de A9 een bakwagen over de vangrail.

In Halfweg ging het mis op het parkeerterrein van evenementenlocatie Sugar City. Een bestelbus van een daar gevestigd IT-bedrijf werd door de harde windstoten de Ringvaart in geblazen. Het voertuig is met de achterbumper op de kade blijven steken.

Dat vertelt een medewerker van het IT-bedrijf, als NH Nieuws telefonisch informeert naar de gebeurtenissen. "De bus stond een eind van het water geparkeerd, maar is door de wind in het water terechtgekomen." Ze benadrukt dat er op dat moment niemand in zat. "Er is niemand gewond geraakt."

Handrem

De vraag of de handrem wel goed was aangetrokken, komt voor het bedrijf te vroeg. "Dat moet later blijken, als de bus uit het water is getakeld." Hoewel het bergingsbedrijf al is langsgeweest, hangt de bus nog met z'n neus in het water. "Ze komen nog terug, want ze hebben een takelwagen nodig en die hadden ze niet bij zich."

