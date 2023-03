Kermisseizoen gaat weer van start, comité in Bovenkarspel viert 20-jarig jubileum

Hoewel de eerste West-Friese kermis van 2023 pas over een maand gehouden wordt, kan vandaag de voorpret al beginnen. In de Florabar in Bovenkarspel maakt het kermiscomité van het dorp vanmiddag bekend welk thema er dit jaar aan verbonden wordt. En het is een bijzonder jaar voor het kermiscomité, want ze vieren hun 20-jarig jubileum. "We zijn breed bezig de kermis groots te maken en de saamhorigheid te vergroten."

Met de kermis, die ieder jaar wordt gehouden tijdens Pasen, wil het comité terugblikken op de edities van afgelopen jaren. Maar ook willen zij de blik vooruit richten, op al het moois dat in de toekomst gaat komen. Wat aan het begin van deze eeuw begon met het idee voor een brunch op Paasmaandag, is twintig jaar later uitgegroeid tot een spektakel waar het kermiscomité maandenlange voorbereidingen aan heeft. Dit jaar trokken ze zelfs naar het zuiden om inspiratie op te doen tijdens het carnavalsweekend. Kermisclub "Anno 2023 is ons comité dorpsbreed bezig om de kermis groots te maken en de saamhorigheid in Bovenkarspel te vergroten", laat het comité weten. "Dit jaar belooft een bijzondere editie te worden." Met de ervaringen van vorig jaar nog vers in het geheugen stelden de leden van het comité zichzelf voor de uitdaging hoe zij het dorp nóg meer konden betrekken bij het feest. Zo werd er tijdens 'de corona-jaren' een Top100 samengesteld met liedjes die Bovenkarspel bij de kermis vindt horen, en werden de afgelopen jaren diverse borrels in de wijken van het dorp bezocht door het comité. "Het kermiscomité en de kermis is niet van ons. Maar het is van en voor jullie, de inwoners van Bovenkarspel. Om de kermisgangers nog meer te betrekken bij de kermis introduceren wij de enige echte Kermisclub van Bovenkarspel." Die Kermisclub komt naast het bestaande comité, en zal bestaan uit inwoners die mee willen denken over de thema's voor aankomende jaren, maar ook over artiesten die geboekt moeten worden en natuurlijk over de kermis zelf, bij de ijsbaan naast het Nassaupark. Bekendmaking thema 'Op je ballen naar De Wallen', 'Mega matrozen festijn' en 'Stout in het oerwoud' waren enkele van de Kermisbrunchthema's van de afgelopen jaren, die traditioneel worden georganiseerd in Vereenigingsgebouw De Tuf in Bovenkarspel. Maar wat wordt het thema van dit jaar? Die vraag wordt dus vanmiddag beantwoord tijdens de Pre-Party in de Florabar. Dan wordt er een kermisloterij gehouden, zijn er thema-attributen, en kunnen er alvast kaarten gekocht worden. De aftrap van het kermisseizoen in Bovenkarspel begint om 15.00 uur.