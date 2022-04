Kermis Bovenkarspel eindelijk weer als vanouds: "Mensen zijn er weer aan toe"

Het kriebelt bij de inwoners van Bovenkarspel: na twee jaar kan de kermis weer gevierd worden op de oude manier met kermisborrels, attracties en gezelligheid in de kroeg. Vanaf vandaag barst het feestgedruis weer los in het dorp. "Je merkt echt wel dat mensen er weer aan toe zijn. Ze pakken uit, omdat ze het gevoel hebben dat ze iets in te halen hebben", vertelt Joey Leeuwinga van het kermiscomité.

Twee jaar lang ging het feest door coronamaatregelen niet door. Het kermiscomité deed er alles aan om het beruchte paasweekend niet zomaar voorbij te laten gaan en kwam twee keer met een digitale editie. Met een digitale Swingo en met een kermis top 100, samengesteld door het dorp.

Alleen het nu weer in de kroeg kunnen vieren is toch fijner, merkt ook Mario Liefting van de Flora Bar. "Het is heel verschrikkelijk, mensen hebben er echt enorm zin in", vertelt hij terwijl hij de laatste voorbereidingen treft. Een paar weken geleden was er al een pre-party en daar ging iedereen al uit zijn dak. "Er wordt weer geknuffeld en gezoend, alles kan weer."

Vanavond wordt de kermis afgetrapt in de kroeg van Mario. En van zaterdag tot en met dinsdag zijn er attracties en allerlei activiteiten geregeld door de horeca en de inwoners zelf. "Jongeren die nu 20 zijn en de kermis van voor corona nog niet als 18-plusser hebben meegemaakt, organiseren nu zelf borrels en activiteiten", aldus Joey.

Amsterdams thema

Op maandag pakt het kermiscomité uit met het 'grote kermismaandagfeest'. "Daar zijn we nu de laatste dingen nog voor aan het regelen", vertelt Joey. Het thema is dit jaar 'Op je ballen naar de Wallen - op z'n oud-Amsterdams'. "Daar moeten de laatste attributen nog voor gemaakt worden."

Ook de brunch moet geregeld worden, vertelt Joey. Normaal begon die altijd om 12.00 uur, maar omdat er iets in te halen valt, is die vervroegd naar 10 uur. "Naar deze dag kijken we wel echt uit. Dat is voor ons comité wel echt de kers op de taart."

Extra oplettendheid

Hoewel de kermis altijd veel gezelligheid met zich meebrengt, kan het ook misgaan op het jaarlijkse festijn. Zo waren er vorig jaar ongeregeldheden op de kermis in Lutjebroek en Hoogkarspel, waar zelfs agenten zijn mishandeld. Mario zegt daarover: "Ik heb beveiliging bij de deur staan, en dat heb ik eigenlijk al jaren. Het is ook ons kent ons hier."

Joey heeft er ook vertrouwen in dat het een gezellige editie gaat worden. "We gaan ervan uit dat iedereen goed op elkaar let. En dat men geleerd heeft van de negatieve verhalen van vorig jaar en herhaling wilt voorkomen."