Even het geheugen opfrissen: zo vier je Pasen zonder lockdown of hondenweer

Door de hele provincie maken ondernemers zich op voor drukke dagen. Door corona en slecht weer waren we de afgelopen jaren tijdens de paasdagen aan huis gekluisterd, maar dit jaar lijkt niets een geslaagde editie in de weg te staan.

Weet je nog? Een kleine maand voor de paasdagen van 2020 ging het land op slot. Wie de paasdagen graag doorbrengt in musea of woonboulevards kwam van een koude kermis thuis. Koud was het trouwens niet: op Eerste Paasdag (12 april 2020) werd het maar liefst 23 graden, nog een paar graden warmer dan komend weekend.

Hij benadrukt dat ondernemers op Texel het geluk hebben gehad dat ze afgelopen zomer veel Nederlandse toeristen mochten ontvangen. "Zeker in vergelijking met bijvoorbeeld Amsterdam, dat vooral afhankelijk is van buitenlandse toeristen."

"Het wordt dus lekker druk", laat André weten. "De meeste vakantieparken zitten al aardig vol. Ik hoor van ondernemers dat ze er zin in hebben, om er lekker voor te gaan. Het is natuurlijk heel fijn dat we al deze mensen weer kunnen ontvangen na twee jaar corona-ellende."

Hij vertelt dat het nu al redelijk druk is op het eiland. "Deze week hebben we vooral Duitse bezoekers en vorige week hadden we veel Belgen." Naar verwachting zal die drukte dit weekend nog meer toenemen. De TESO verwacht dat de wachttijden voor de veerdienst vanaf Den Helder vanmiddag tussen 11.30 en 17.00 uur flink kunnen oplopen.

Een lang weekend vrij, in combinatie met zonnig weer, is niet voor iedereen reden om naar eieren te speuren of een wandeling te maken. Er worden namelijk ook diverse festivals georganiseerd in onze provincie, waaronder Awakenings Easter Festival in Spaarnwoude.

Voor de minder fanatieke wandelaars heeft ze nog een andere aanrader. "Een andere mooie wandeling is de Noordzeewandeling, waarbij je tien kilometer naar het strand loopt. Zeker als het zonnig wordt dit paasweekend, is dat een hele leuke wandeling."

In zonnige paasweekenden trekken veel mensen de Noord-Hollandse natuur in, dus ook in de Schoorlse Duinen. "De wandelroutes zijn met gekleurde pijlen aangegeven en variëren in lengte, van vijf tot meer dan twintig kilometer", vertelt Samuelle. Zelf vindt ze de Duintoppentocht heel mooi, omdat die langs allerlei verschillende landschappen gaat. "Maar hij is wel 23 kilometer lang, dus misschien niet voor iedereen weggelegd."

Tijdens een speurtocht of wandeling in het gebied kun je genieten van verschillende voorjaarstaferelen. "Als de zon schijnt zie je vlinders en ook zie je nu veel vogels die op zoek zijn naar een partner. In de open stukken kun je blauwborstjes vinden, die zitten vaak op het puntje van een struik. Je kunt ze natuurlijk goed herkennen aan hun blauwe borst, en ook aan hun rode staart."

Juist die speurtochten passen natuurlijk goed bij Pasen, in de traditie van het paaseieren zoeken. In de Schoorlse Duinen kan dit weekend ook gespeurd worden, vertelt boswachter Samuelle van Deutekom. "Kinderen kunnen bij ons een paasmandje maken en vervolgens in het natuurgebied langs verschillende nesten lopen om paaseieren te zoeken."

In het Maritiem- en Juttersmuseum zijn allerlei strandjuttervondsten te bewonderen. "We hebben een uitgebreide collectie, we zijn bezig met een nieuwe expositie en er zijn ook speurtochten en andere activiteiten."

Tim Middelesch is Marketing Manager bij Awakenings en hij kan naar eigen zeggen niet wachten tot dit weekend. "Om na drie jaar weer het festivalterrein op te mogen en dat met het prachtige weer, mooier kan het niet."

Naast dat het festival dit jaar weer fysiek door kan gaan, is deze editie ook om een andere reden speciaal. "Dit weekend is de 25e verjaardag van Awakenings en dus houden we ter ere daarvan het festival dit weekend, in plaats van in juni", vertelt Tim. Doordat het festival naar voren is gehaald, kunnen er later in het jaar nog meer shows georganiseerd worden.

Wederopstanding

Het festival gaat dus terug naar haar roots, het paasweekend. "Awakenings is destijds ook vernoemd naar de wederopstanding van Jezus, vandaar de naam. Het is ooit begonnen met een aantal shows in de Gashouder in Amsterdam en later kwam daar ook het buitenfestival bij", legt Tim uit. "Dit jaar hebben we vier avonden in de Gashouder en ook nog een tweedaags festival op het recreatiegebied in Spaarnwoude."

Hij verwacht een uitbundige sfeer dit weekend. "Iedereen is heel erg gemotiveerd, dat zie je terugkomen op social media en in de mail. Mensen kunnen niet wachten om voor het eerst weer naar het festival te gaan."

Dat Awakenings Easter Festival goed bezocht zal worden staat vast, het is al zo goed als uitverkocht. "We mogen bijna honderdduizend mensen vermaken. De kaartverkoop gaat de laatste dagen heel hard. Het weer wordt fantastisch en mensen hebben er écht zin in."