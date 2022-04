☀️Zonnig paasweekend voor de boeg: "Ideaal weer om buiten te zijn"

"In de loop van dag komt de zon er steeds meer bij", vertelt jan Visser op NH Radio. "De temperatuur loopt op tot 13 á 14 graden." Het gaat daarbij een beetje waaien.

Visser legt uit dat er twee hogedrukgebieden zijn die samensmelten, waardoor het tegen de paasdagen al helemaal lekker weer is. "Misschien morgen nog een paar wolkenvelden, maar voor de rest morgen veel zon", voorspelt hij. 'S middags wordt het zo'n 16 graden.

Smeren

Zondag en maandag wordt het nog lekkerder. "Dan is het droog weer en er is veel zon. De middagtemperatuur komt uit op 17 tot 18 graden met een zwakke tot matige zuidoosten wind."

Dat is volgens Jan Visser ideaal weer om buiten te zijn. "Vergeet niet te smeren", waarschuwt hij. "Want de zon heeft natuurlijk best wel veel kracht in deze tijd van het jaar."

Ook na het weekend blijft het lekker en er zal volgens Visser ook weinig tot geen neerslag vallen. "Middagtemperaturen steeds rond 18 graden met som wat bewolking, maar geregeld zon."