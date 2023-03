Een sneeuwwit Texel in beeld: "En dat is best bijzonder"

Het is een wit paradijs op Texel. Dat is best bijzonder, want zo vaak komt het volgens boswachter Thomas van der Es niet voor dat het eiland met een laag sneeuw bedekt is. Hij is erop uit gegaan en deelt de witte wereld met NH Nieuws.

Het besneeuwde eiland - Thomas van der Es

"Eind van de ochtend is het hier stevig gaan sneeuwen, en daardoor blijft het nu liggen. De hele natuur is tot stilstand gekomen. Toen ik vanmorgen door het bos liep hoorde ik de lente nog: een specht die aan het roffelen was, koolmezen die zich druk maken, van alles. En nu: stilte. De dieren hebben zich teruggetrokken en alles lijkt gepauzeerd te zijn. Prachtig!", laat de enthousiaste boswachter weten.

Volgens hem is die plotselinge besneeuwde wereld geen gevaar voor de natuur, omdat het nog redelijk vroeg in maart is. Als er diep in april zware vorstnachten ontstaan, zou dit een ander verhaal zijn.