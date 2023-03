Sneeuw op komst! Noord-Holland na het middaguur bedekt onder een wit dekentje

De winter is terug in het land. Al de hele week is het koud en nat en die twee gecombineerd kan sneeuw opleveren. In de loop van de ochtend gebeurt dat ook. Onze huisweerman Jan Visser voorspelt: "Als het goed doorsneeuwt, ligt er eind van de middag een laagje van vijf centimeter."

NH Nieuws/ Samanta de Groot

Het zuiden van het land kon reeds genieten van een pak sneeuw en het noorden van het land ligt nu bedekt onder een pak sneeuw. De kou houdt aan door het hele land en dat betekent dat ook onze provincie bedekt ligt onder een wit laagje. Dat voorspeelt weerman Jan Visser althans. "Her en der valt al wat natte sneeuw. Als het nog flink doorsneeuwt, kan er een mooie laag blijven liggen." Sneeuwballen De ene baalt van dit winterse weer, de ander is in z'n nopjes. Zoals Kees Oosterbaan uit Alkmaar. Hij verzamelt al zo'n 22 jaar sneeuwballen en heeft zijn vriezer er vol mee. Hij doet ze in een zakje en schrijft er op van wanneer de bal is. Het zijn allemaal lokale ballen. "Ik woon in Alkmaar, dus ik vind dat je dan Alkmaarse sneeuwballen moet maken." Het sneeuwnieuws bereikte ook Kees deze ochtend. Hij volgt de weerberichten in deze koude tijden op de voet. "Er stond eerder: 'mogelijke kans op een winterse bui'. Dan hoop ik uiteraard op een sneeuwbui, maar het werd weer een regenbui", zegt hij teleurgesteld. Maar nu blijkt er toch hoop. Vanavond gaat Kees naar buiten voor twee nieuwe sneeuwballen. Eentje voor hemzelf en eentje geeft ie weg. Mocht het lukken een goede sneeuwbal te maken, dan is dat nummer 22 die zijn vriezer in gaat. Code geel In het hele land geldt code geel; de natte sneeuw kan plaatselijk gladheid opleveren. Dus Visser waarschuwt: wees voorzichtig op de weg.