Sneeuwballenverzamelaar Kees grijpt mis in Alkmaar: "Hier kun je helemaal niks mee"

"Ik zag dus dat het ging sneeuwen, maar het bleef niet liggen", zegt de Alkmaarse Kees Oosterbaan verslagen. Hij is sneeuwballenverzamelaar, maar van deze sneeuw kon hij geen goede bal maken. Kees is extra vroeg opgestaan in de hoop zijn stad onder een witte deken te treffen. "Maar dat was niet zo." De verzamelaar blijft met lege handen achter.

NH Nieuws/ Samanta de Groot

"Deze papzooi ligt wel natuurlijk", vertelt hij aan NH Radioverslagger Samanta de Groot. Maar het is geen 'sneeuwballensneeuw'. "Hier kun je eigenlijk helemaal niks mee." Samanta ziet verderop wel kinderen sneeuwballen gooien, zou het dan toch kunnen? "Het zou kunnen, maar je ziet wel dat het te nat is. Dus als je het samenperst, wordt het een ijsbal", legt de verzamelaar uit. "Neem het van mij aan, dit is geen fijne sneeuw om mee te spelen." Kees is al zo'n 22 jaar sneeuwballenverzamelaar en heeft zijn vriezer vol sneeuwballen. Hij doet ze in een zakje en schrijft er op van wanneer de bal is. En de ballen komen niet zomaar ergens vandaan. "Ik woon in Alkmaar, dus ik vind dat je dan Alkmaarse sneeuwballen moet maken." Sneeuwpoppen Waar de passie voor sneeuwballen vandaan komt, weet Kees eigenlijk niet. "Als kind had ik het al, ook als een verhaal of boek over sneeuwballen ging. Ik heb dat altijd gehad. Sneeuw heeft iets feestelijks." De ijsbal die Kees bij elkaar weet te rapen. Tekst gaat door onder de foto.

NH Nieuws/ Samanta de Groot

De beste sneeuwherinnering van de afgelopen 22 jaar heeft Kees niet over sneeuwballen. "Maar over sneeuwpoppen, dat zit er ook wel dicht tegenaan", grapt hij. Kees kan erg om sneeuwpoppen lachen. "Er zit iets tegenstrijdigs in: je wilt niet dat hij smelt, maar hij krijgt wel dikke kleren aan." Kees heeft tegenwoordig een techniek om mooie sneeuwballen te maken. "Nu hou ik het in de gaten. Als ik op televisie zie dat het gaat sneeuwen, zet ik een emmer buiten om het in te doen." Dan kan hij de volgende ochtend een mooie sneeuwbal maken, maar vannacht is dat dus niet gelukt. Hoop Kees denkt dat er zeker een bal van 2023 in zijn vriezer komt te liggen. "Ik denk dat we een hele strenge winter krijgen met heel veel sneeuw. Dan kunnen we lekker sneeuwballen gooien en sneeuwpoppen maken. Dat kan je nu ook niet." Op andere plekken in de provincie hadden liefhebbers van sneeuw meer geluk.

Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws begin april 2022 maakte over Kees zijn bijzonder hobby. Een bal van zo laat in het seizoen, had hij toen nog niet in zijn collectie.

Onverwachte laatste aanwinst sneeuwballenverzamelaar - NH Nieuws