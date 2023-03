Sneeuw in maart: dit zijn de meest opvallende keren dat het ook gebeurde

Het was een zachte winter met vooral veel regenbuien en de afgelopen weken was het lekker zonnig, dus je zag het misschien niet meer aankomen: sneeuw. Het komt niet vaak voor dat het zo laat in het jaar nog flink gaat sneeuwen. NH Nieuws zet een aantal winterse voorjaarsmaanden op een rijtje.

1. Zware sneeuwval in april

Dat sneeuw in april en maart niet zo bijzonder is, is volgens Visser ook terug te zien in weerspreuken over de maand. Zoals 'aprilletje zoet, heeft nog wel eens een witte hoed'.

"In 1978 lag er bijvoorbeeld in Wognum op 11 april 18 centimeter sneeuw en in 1979 sneeuwde het zelfs nog in mei", vertelt Jan Visser aan NH Nieuws. "Op 3, 4 en 5 mei was het bijna de hele dag aan het sneeuwen."

Op 11 april 1978 lag er in de westelijke kustprovincies wel 10 centimeter sneeuw tot plaatselijk (in Wognum) 18 centimeter sneeuw. In Alkmaar lag er die dag 15 centimeter sneeuw.

2. Een depressie vanuit Engeland

In 2005 werden we na een vrij droge, zonnige en zachte winter verrast door fors winterweer. Een depressie trok over Engeland naar Frankrijk en sleepte een front heel langzaam van noordwest naar zuidoost over ons land.

In heel Nederland viel een dik pak sneeuw, zo ook in Noord-Holland. Hier viel 15 tot 30 centimeter. Het was ook flink koud: op Schiphol werd een temperatuur gemeten van -15.9 graden. "Het was de meest unieke situatie in maart ooit in onze provincie. Er lag een gigantisch pak sneeuw. Op het voetbalveld van AZ lag zelfs een laag van 15 centimeter."

3. Een bevroren IJsselmeer

Na de barre februari ging de winter in 1947 in het noorden namelijk nog ruim twee weken door. Het IJsselmeer was op 8 maart dik bevroren en daardoor kon er in Den Helder acht dagen lang geschaatst worden. Pas op na 16 maart werd het weer wat warmer.

4. Code geel en gladheid

Maar ook vorig jaar was het aan het einde van de maand maart nog heel erg koud! Het KNMI kondigde op 31 maart code geel af vanwege de kans op gladheid door winterse buien. En op 1 april lag er zelfs een dikke sneeuwlaag.

Hieronder zie je een leuke video die destijds gemaakt werd met kinderen in de sneeuw. De tekst gaat door na de video.