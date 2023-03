Bewoners Amsterdam-Zuid fel tegen erotisch centrum: "Het moet er gewoon helemaal niet komen"

Tijdens een bijeenkomst in de RAI gisteravond hebben buurtbewoners zich fel uitgesproken tegen de mogelijke komst van een erotisch centrum in Amsterdam-Zuid.

Niet één, maar twee locaties in de omgeving van de RAI zijn aangewezen als mogelijke plek voor een toekomstig erotisch centrum: de Groene Zoom (het pad tussen het nhow Hotel en het Beatrixpark) en de 'lus' van de afrit S109 naast het Amstelpark. Een derde mogelijke locatie is op de NDSM-werf in Noord.

"Laten we gewoon zeggen wat het écht is: een megagroot bordeel"

En kom nou niet aan met NIMBY (Not in my back yard) zegt een bewoner. "Er is helemaal geen sprake van een NIMBY-situatie, want dit plan moet er gewoon helemaal niet komen."

Na een paar sprekers is bijna alles wel gezegd. Voorstanders zijn er niet of blijven stil. De buurt is bang voor overlast en criminaliteit. Niet zozeer veroorzaakt door de sekswerkers zelf, maar door het publiek dat er op afkomt. "Je verhuist het probleem alleen maar."

"Alleen het begrip 'erotisch centrum' al," zegt een boze moeder, een van de vele insprekers. "Laten we gewoon zeggen wat het écht is. Het wordt een megagroot bordeel met honderd peeskamers. Het zou het grootste bordeel van Europa worden. En dat komt dan hier in onze buurt vol scholen. Mijn dochter gaat hier naar de basisschool. Het is werkelijk ongelooflijk."

Ook ondernemers op de Wallen zijn aanwezig ('de ramen moet gewoon blijven') en ook neemt sekswerker Lucy het woord. Zij wil niet gefilmd worden. "Een aantal verhalen die vanuit de gemeente en in de media worden verspreid kloppen gewoon niet. Sekswerkers zijn blij met hun werkplekken op de Wallen. Die willen helemaal niet weg. Die zitten niet te wachten op een erotisch centrum waar dan ook."

De buurtbijeenkomst is georganiseerd door de oppositiepartijen binnen het stadsdeel. Fractievoorzitter van de VVD in Zuid Claudia van Zanten nam het initiatief. "Het was eerst het idee om het met zijn allen te doen, met de voltallige stadsdeelcommissie. Maar de coalitiepartijen vonden het te snel."

'Partijbijeenkomst'

Volgens stadsdeelvoorzitter Bart Vink van D66 omdat veel vragen over de mogelijke komst van een erotisch centrum nu nog niet beantwoord kunnen worden. Hij noemde de bijeenkomst van gisteravond eerder een 'partijbijeenkomst' dan een 'buurtbijeenkomst'.

Tot grote woede van Van Zanten. "Ik vind dat volstrekt misplaatst. Want in eerste instantie was het idee om het met alle partijen te doen. Dat de coalitiepartijen zich dan terugtrekken is aan hen. We hebben het over de oppositiepartijen BIJ1, 50Plus, CDA en de VVD. Dat noem ik geen partijbijeenkomst. Wij hebben ervoor gekozen om dit toch door te laten gaan."

Eind april of begin mei moet de stadsdeelcommissie Zuid een positief of negatief advies geven over de locaties. Dit najaar zal het college een besluit nemen. Naar verwachting maakt de gemeenteraad in 2024 een definitieve keuze.