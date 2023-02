VVD en CDA stadsdeel Zuid: ‘Erotisch centrum schaadt ons stadsdeel’

"Een zeer slechte zaak": de fracties van VVD en CDA in stadsdeelcommissie Zuid zijn niet blij met de mogelijke komst van het centrum. "Zo’n erotisch centrum tast de leefbaarheid en veiligheid aan van de hele omgeving. Ook de economische gevolgen zijn niet te overzien." Wat fractievoorzitters Claudia van Zanten (VVD) en Jurriaan Limburg (CDA) betreft zijn de voorgestelde locaties niet geschikt. Ook zeggen ze verbijsterd te zijn over het feit dat er twee locaties in Zuid op de voorkeurslocatielijst staan.

Het erotisch centrum met prostitutieramen komt, als het de gemeente ligt, of bij de RAI of in Noord. Dat schrijft burgemeester Halsema vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Het gaat officieel om drie voorkeurslocaties: De Groene Zoom en de Europaboulevard, beiden bij de RAI en Docklandsplot op de NDSM-werf.

Op de eerste lijst stonden acht locaties verspreid over de stad, waarvan één in stadsdeel Zuid. Uit deze acht locaties zouden er twee of drie worden gekozen. Destijds was er al veel protest over de komst van het centrum op deze plekken.