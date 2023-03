5 vragen aan freerunner Anfernee (19) die van dak naar dak springt

"Ik heb ook wel over een paar daken gesprongen", begint de 19-jarige Anfernee Oort. De Haarlemmer geeft ondertussen zo'n vier jaar in Zaandam freerunles. "Het is een hele grote community. In Nederland is het heel actief." Over daken springen doet hij dus wel, maar dit is meer een uitzondering. "Negentig procent van de sprongen bevindt zich op de begane grond."

1. Is het niet levensgevaarlijk?

"Nee zeker niet. Het aantal freerunners die naar beneden zijn gevallen is heel weinig." Anfernee legt uit dat de jongen de video eerst op de grond heeft geoefend. "Hij heeft het gemeten met z'n voeten. Hij is eerst op de grond gaan oefenen. Het is dezelfde sprong alleen hoger. Het is tachtig procent voorbereiden. Voor de rest is het doen. Als je alles zou filmen zou je twintig minuten materiaal hebben."

Tekst gaat door onder de video. Waar de jongen de sprong doet.