Kilo's brons van graven gesloopt: "Dat je voor zo weinig geld mensen dit wil aandoen"

De bronzen vazen, een bloembak en het beeld op het graf van de moeder van Marja Kerkhof: het is allemaal weg. Niet alleen het graf van haar moeder is vernield, ook bij andere graven is er brons gestolen. Volgens de politie hebben grafrovers dit jaar al zeker vier keer toegeslagen in Monnickendam.

Grafroof Monnickendam - NH Nieuws / Mischa Korzec

Iedere week gaat Marja of haar zus Louise naar het graf van hun moeder. Afgelopen zondag zag Marja voor het eerst dat het brons gestolen was. "Ik belde gelijk mijn zus om te vragen of zij het had meegenomen, maar die wist van niets." Snel komt haar zus Louise met haar vader Kees naar het graf.

"Als je honger hebt kan je altijd eten krijgen. Je gaat niet iemands rustplaats vernielen" Weduwnaar