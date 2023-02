Hondsbrutale grafrover slaat toe op klaarlichte dag: "Hij schaamde zich nergens voor"

Een paar voetjes en een half beentje op een sokkel; het is het trieste resultaat van een hondsbrutale grafroof bij de algemene begraafplaats in Castricum. Een grafrover sloeg daar vorige week dinsdag op klaarlichte dag toe. Vier monumentjes werden met grof geweld van hun grafzerk afgebroken. De bronzen herinneringen werden gelukkig teruggevonden. "Hij was nog zo brutaal om terug te komen, maar hij had niet op ons gerekend", vertelt een verbijsterde beheerder.

"Ik was hier aan het werk en ik hoorde ineens heel hard 'pang'", vertelt René Dekker die onderhoud verricht bij de begraafplaats. "Daarna liep er een man verdacht weg. Ik vertrouwde het niet en toen ik terugliep lag al dat brons op een hoopje bij een graf. Daar had hij de buit verzameld, met het idee om het later op te halen."

Dat begraafplaatsen regelmatig door bronsdieven worden bezocht, is bij beheerder Miel van de Velde wel bekend. Maar dat gebeurt dan meestal in het holst van de nacht. Dit keer om 12 uur in de middag. "We hebben juist de bosschages laag gehouden zodat we overzicht houden maar het gebeurt evengoed, het is bizar."

Grafrover komt terug

En het verhaal wordt nog gekker. Want de vermoedelijke bronsdief komt weer terug. "Mijn collega zag hem ineens weer de begraafplaats op fietsen. Ik ben er toen heen gerend om hem staande te houden. Hij mompelde in slecht Nederlands dat hij het toilet zocht. Ik geloofde er niks van. Hij schaamde zich nergens voor."

Omdat de man niet op heterdaad betrapt is, moet Van de Velde hem wel laten gaan. "Ik heb nog zijn fietstassen doorzocht maar kon niks vinden. Helaas hebben we geen enkel bewijs, dus dat was wel frustrerend."

NH Nieuws bezocht met beheerder Miel van de Velde de vernielde graven in Castricum, bekijk hieronder de beelden ( tekst loopt door)