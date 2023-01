Dieven vernielen vaders graf voor bronzen schoenen, zoon start zoektocht

Ab wil heel graag dat de schoenen terug komen op het graf van zijn vader. "De waarde van de schoenen is heel laag, omdat het om betonnen schoenen gaat met een dun laagje brons", Zegt Ab. Maar de emotionele waarde is volgens hem onschatbaar, vooral voor zijn moeder. "Ze is verscheurd door emoties nu."

Beloning

Ondertussen is de familie op allerlei manieren op zoek naar de schoenen van vader Cees Ras "Het zijn bergschoenen van maat 46 met een bronzen kleur", zegt Ab in zijn oproep. Als iemand de schoenen vindt of toch wroeging heeft gekregen, kan hij de schoenen terug brengen. "Ik wil zelfs een beloning uitreiken, al is het de dader dat maakt mij niet uit", zegt Ab "Als ze maar terug komen."