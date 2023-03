Venneper (22) bedreigt automobilisten met fles wodka, omstanders in vuurlinie politie

Zodra alle inzittenden gehoor hebben gegeven aan dat bevel, worden ze op de grond in de boeien geslagen. Als vervolgens de bus wordt doorzocht, blijkt er geen vuurwapen in te liggen. Wel treffen agenten een fles wodka aan in de vorm van een automatisch vuurwapen, waarmee de Venneper kort daarvoor had gedreigd.

Meerdere automobilisten meldden rond 18.15 bij de politie dat een inzittende van een bestelbus een lang vuurwapen op hen heeft gericht. Onmiddellijk worden er agenten op af gestuurd. Die krijgen de bestelbus op de Pieter Braaijweg in Amsterdam-Oost in het vizier. Zodra de bestuurder de bus aan de kant heeft gezet, gaan agenten met getrokken wapens op het voertuig af en sommeren de inzittenden eruit te komen.

De 22-jarige Haarlemmermeerder is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Nadat de andere drie inzittenden waren verlost van hun handboeien mochten zij gaan.

Omstanders in vuurlinie

Tijdens de zogeheten uitpraatprocedure aan de Pieter Braaijweg kregen niet alleen de verdachten, maar ook enkele omstanders onbedoeld politiewapens op zich gericht. De politie is met hen in gesprek gegaan en heeft hen slachtofferhulp aangeboden. Een van de omstanders was zo geschrokken dat de politie haar thuis heeft gebracht.

De politie adviseert bezitters van dit soort 'nepwapens' deze altijd thuis te laten. Voor omstanders is vaak niet te zien of het om een echt of een nepwapen gaat. Ook de politie kan dit niet altijd goed inschatten, waarmee de eigenaar het risico loopt dat agenten onnodig hun dienstwapens gebruiken.